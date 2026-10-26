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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب اعتماد الطلاب لدورته الـ47

مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
أحمد إبراهيم

يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، عن فتح باب التقدم بطلبات الاعتماد للطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، لحضور فعاليات دورته السابعة والأربعين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان: www.ciff.org.eg.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام المهرجان بإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة للتعرف على أحدث التجارب السينمائية المصرية والعربية والعالمية، وتعزيز حضور الشباب في الفعاليات الثقافية والفنية، بما يسهم في تنمية وعيهم السينمائي وتوسيع آفاقهم الإبداعية.

فرص الطلاب بمهرجان القاهرة 

ويتيح الاعتماد للطلاب فرصة متابعة مجموعة متنوعة من العروض السينمائية، والمشاركة في الندوات والمناقشات واللقاءات التي تجمع الجمهور بصناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم، بما يوفر تجربة ثقافية ومعرفية تتجاوز حدود المشاهدة إلى الحوار والتفاعل المباشر مع التجارب والرؤى السينمائية المختلفة.

ويمكن للطلاب الراغبين في الحصول على الاعتماد الدخول إلى الموقع الرسمي للمهرجان، وإنشاء حساب شخصي أو تحديث بيانات حساباتهم الحالية، ثم اختيار فئة اعتماد الطلاب واستكمال استمارة التسجيل الإلكترونية، مع إرفاق ما يثبت القيد الدراسي، وفقًا للشروط والضوابط المعلنة.

وتخضع طلبات الاعتماد للمراجعة من جانب إدارة المهرجان، على أن يجري إخطار المتقدمين بنتائج طلباتهم عبر بيانات التواصل المسجلة. وتتيح بطاقات الاعتماد المقبولة لحامليها حضور العروض والفعاليات المتاحة لهذه الفئة، وفقًا للضوابط المنظمة للحجز والدخول خلال أيام المهرجان.

ويؤكد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال هذه المبادرة حرصه على ترسيخ علاقته بالشباب، وتشجيعهم على اكتشاف أشكال جديدة من التعبير السينمائي، والانفتاح على ثقافات وتجارب إنسانية متنوعة، انطلاقًا من إيمانه بدور السينما في بناء الوعي وتنمية الذائقة الفنية لدى الأجيال الجديدة.

ويُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفل هذا العام بمرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976. ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحمل الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويواصل دوره منصةً دوليةً للتبادل الثقافي والاحتفاء بالفن السينمائي.

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