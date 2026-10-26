محمد الحلو ونادية مصطفى ونجوم الأوبرا يتألقون بمهرجان الموسيقى العربية

ليلة حملت سحر الطرب، وجاءت ضمن ليالي الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، ويديرها المايسترو الدكتور محمد الموجي، والمهداة إلى اسم أمير الغناء العربي هاني شاكر، حيث أُقيم حفلان على المسرح الكبير ومسرح معهد الموسيقى العربية.

على المسرح الكبير، ومع الأصوات الذهبية، عاش الجمهور أمسية من زمن الفن الجميل، صاغ خلالها النجم محمد الحلو، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، حالة إبداعية استثنائية، استعاد خلالها ملامح مشواره الغنائي المميز، مقدمًا أعمالًا خالدة ارتبطت بالوجدان الجمعي، كان منها: "يا بوي»"، و"حياتك يا حبيبي"، و"عراف"، و"قلبي على طيري"، و"ولا كنت يوم بنكسر»"، و"أهيم شوقًا"، و"ليالي الحلمية"، و"جانا الهوى"، و"زيزينيا"، و"يا حبيبي"، إلى جانب "بتلوموني ليه" و"لا مش أنا اللي أبكي".

وقبلَه، وبصوتها الفريد، شدت النجمة القديرة نادية مصطفى بباقة من أعمالها الخاصة، إضافة إلى نخبة من مؤلفات الطرب، كان منها: "قولها إنت"، و"تسلملي ذوقك"، و"سلامات"، و"الليلة دي٠، و"الصلح خير"، و"جاي في إيه"، و"لا تدخلي"، و"يا ساعة بالوقت"، و"ألف ليلة وليلة".

كما توهّجت أصوات من أبناء الأوبرا، هم كنزي، ومحمد حسن، وأميرة أحمد، بمجموعة من المؤلفات الشهيرة، كان منها: "وحياة عينيك"، و"سكن الليل"، و"صافيني مرة"، و"في مدرسة الحب"، و"قال جاني بعد يومين"، و"التوبة".

وكان الحفل قد استُهل بفيلم تسجيلي بعنوان "موسيقار الشعب"، استعرض المسيرة الفنية لخالد الذكر سيد درويش، من إعداد ستوديو المونتاج بالأوبرا، تحت إشراف فني لسامر ماضي، ومونتاج راجح فخري.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، ألقت النجمة السورية وعد البحري، بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، الضوء على جماليات الغناء العربي من خلال أعمال "حبيتك تنسيت النوم"، و"عيون القلب"، و"احضنوا الأيام"، و"يا حبيبي تعالى"، و"للصبر حدود"، وغيرها.

وقبلها، قدم نجوم الأوبرا ريم حمدي، ومحمد شوقي، وأحمد الوزيري، وأحمد صبري، ومحيي صلاح، وآية عبد الله، وهدير يوسف، وسميرة ضرغام، نخبة من الألحان المتنوعة، كان منها موشح "عجبًا لغزال"، و"البحر نايم"، و"يا أبو الطاقية الشبيكة"، و"سحب رمشه"، و"جميل وأسمر"، و"مستنياك"، و"الهوى هوايا"، و"قاعد معايا"، و"أنا قلبي إليك ميال"، و"اسمعوني"، و"ع الحلوة والمرة"، و"عندما يأتي المساء". كما عزفت الفرقة موسيقى "ح أقابله بكرة".