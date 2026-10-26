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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مطلوب عائليًا يتصدر شباك التذاكر في السعودية

مطلوب عائليًا
مطلوب عائليًا
أحمد البهى

تصدّر فيلم «مطلوب عائليًا» شباك التذاكر في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الماضي، محافظًا على المركز الأول منذ طرحه في دور العرض خلال الأسابيع الماضية.

ويشارك بجانب كريم عبد العزيز وياسمين صبري في بطولة الفيلم كل من الفنان مصطفى خاطر، وسارة بركة، وسامي مغاوري، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، ومن بينهم الفنان أحمد فهمي والفنانة نسرين أمين، في مجموعة من الأدوار التي تضيف إلى الأحداث مزيدًا من المفارقات والمواقف المختلفة.

الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، ويقدم العمل تركيبة تجمع بين الكوميديا والتشويق، من خلال قصة عائلية تتطور أحداثها بشكل متسارع مع دخول أبطالها في سلسلة من المواقف غير المتوقعة.

تفاصيل قصة فيلم «مطلوب عائليًا»

وتدور أحداث «مطلوب عائليًا» حول كريم عبد العزيز وياسمين صبري، اللذين يجسدان دور زوجين يعيشان حياة أسرية برفقة طفليهما، قبل أن تتغير تفاصيل حياتهما بشكل مفاجئ، لتجد الأسرة نفسها أمام مجموعة من الأحداث والمواقف التي لم تكن في الحسبان.

ومع تصاعد الأحداث، يدخل أفراد العائلة في سلسلة من المغامرات والمفارقات التي تمنح الفيلم طابعه الكوميدي، بينما تضيف عناصر التشويق جانبًا آخر إلى القصة، خاصة مع ارتباط الأحداث بأزمة تتعلق بعملية سرقة، وهو ما يضع الشخصيات الرئيسية في مواقف متلاحقة تحمل العديد من المفاجآت.

كما يتضمن الفيلم عددًا من المشاهد التي جرى تصويرها في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وهو ما يمنح الأحداث تنوعًا على مستوى مواقع التصوير، إلى جانب المشاهد التي تجمع أبطال العمل في إطار عائلي وكوميدي.
 


 

فيلم «مطلوب عائليًا» مطلوب عائليًا السعودية المملكة العربية السعودية كريم عبد العزيز

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