اختفى لمدة أسبوع قبل الزواج.. أروى جودة تروي كواليس ارتباطها

كشفت الفنانة أروى جودة عن تفاصيل جديدة من قصة حبها وزواجها، مشيرة إلى أن زوجها قرر اعتناق الإسلام قبل إتمام زواجهما، بعدما اشترطت عليه أن يكون مسلما حتى يتمكنا من الارتباط رسميا.

وقالت أروى جودة، خلال حديثها في بودكاست «منا وفينا»، إن زوجها اختفى لمدة أسبوع بعدما أخبرته بشرطها، وهو ما أثار قلقها ودفعها إلى اللجوء لصلاة الاستخارة والدعاء.

وأضافت أنها كانت تدرك أن العثور على شريك الحياة المناسب ليس أمرا سهلا، موضحة أن الإعجاب بالشكل وحده لا يكفي لبناء علاقة ناجحة، فقد يكون الشخص جميلا لكنه غير مناسب من حيث الشخصية، أو يكون مرتبطا بالفعل.

وأوضحت الفنانة أن زوجها عاد إليها بعد أسبوع، وأخبرها بأنه استشار عددا من المقربين منه، الذين نصحوه باتخاذ القرار الذي يراه مناسبا، خاصة إذا كان مقتنعا بأنها شريكة الحياة التي لم يجد مثلها من قبل.

وأشارت أروى جودة إلى أنهما أعلنا خطبتهما بعد ذلك، لكنه لم يكن قد اعتنق الإسلام في ذلك الوقت، قبل أن يعلن إسلامه قبيل إتمام الزواج، لتنتهي رحلة التردد والتفكير بالارتباط رسميا.

أروى جودة تتحدث عن عملية البوتوكس

من ناحية أخرى كشفت الفنانة أروى جودة عن تعرضها لأزمة صحية صعبة بعد خضوعها لإجراء البوتوكس لعلاج مشكلة في الرقبة، مشيرة إلى أنها عانت من مضاعفات أثرت على قدرتها على الأكل والشرب، ووصلت إلى حد الشعور بالاختناق وعدم القدرة على التنفس.

وقالت أروى جودة، خلال استضافتها في بودكاست «منا وفينا» المذاع عبر شاشة «المشهد»: «روحت أعمل بوتوكس بسبب رقبتي وكنت هموت، البوتوكس راح في أماكن في رقبتي غلط، مكنتش بعرف أكل ولا أشرب، طبيًا قالوا دي بتحصل مرة في المليون».

وأضافت: «في مرة كنت تعبانة ورجعت، زوري مرجعش، ولقيت زوري طلع لفوق، ومكنتش قادرة أتنفس، وقعدت مخنوقة حوالي 40 أو 50 ثانية».

وأكدت أروى جودة أنها قررت الابتعاد عن البوتوكس وعدم تكرار التجربة، بعدما تعرضت لهذه المضاعفات التي تسببت لها في موقف صعب، كاد يعرض حياتها للخطر.