أنا قد أبوكي.. معجبة عمرو دياب: حبي للهضبة عفوي

خرجت خلود حافظ في فيديو لتوضيح حقيقة الجدل المثار حول تعبيرها عن حبها للفنان عمرو دياب، مؤكدة أن ما حدث كان تعبيرا عفويا عن إعجابها به وتقديرها لمسيرته الفنية.

وقالت خلود حافظ في فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك إن عمرو دياب يحظى بمكانة كبيرة لديها، موضحة: «بحب عمرو دياب جدًا كفنان، وله مكانة كبيرة قوي عندي».

وأضافت: «أنا زي الملايين اللي بتحبه وبتقدر فنه ونجاحه، بس الموضوع اتفهم بشكل مختلف».

وتابعت خلود حافظ موضحة حقيقة مشاعرها تجاه الهضبة: «لما قلت له بحبك، كنت متحمسة قوي ومبسوطة.. وقصدي أعبر عن حبي له كفنان».

واختتمت خلود حافظ حديثها بتوجيه الشكر والتقدير لعمرو دياب، مؤكدة أن تعبيرها عن حبها له جاء في إطار إعجابها بفنه ونجاحه، دون أن تقصد أي شيء آخر.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان عمرو دياب، خلال حفله الغنائي بمدينة الجونة، بعدما دخل في حوار عفوي مع إحدى المعجبات التي عبّرت عن حبها له، ليرد عليها بطريقة لافتة أثارت تفاعل الجمهور.

وظهر عمرو دياب في الفيديو وهو يتفاعل مع المعجبة بعدما عبّرت عن إعجابها وحبها له، ليفاجئها بقوله: «أنا قد أبوكي»، قبل أن يضيف: «هو في إيه؟ إهدي»، في موقف عفوي لفت أنظار الحاضرين وأثار تفاعل متابعي المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار الموقف تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا الفيديو على نطاق واسع، وسط تعليقات متباينة بشأن رد فعل الهضبة وطريقته في التعامل مع الموقف خلال الحفل.

وكان عمرو دياب قد أحيا حفلًا غنائيًا على هامش فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة عدد من نجوم الفن، الذين تفاعلوا مع أغانيه القديمة والحديثة.