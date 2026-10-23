الجونة على إيقاع عمرو دياب .. حفل استثنائي بحضور نجوم المهرجان ومفاجآت على المسرح

في ليلة استثنائية امتزجت فيها أجواء مهرجان الجونة السينمائي بسحر الموسيقى، أشعل عمرو دياب أجواء الجونة مساء الخميس، خلال حفل غنائي شهد حضورًا لافتًا لنخبة من نجوم الفن وضيوف المهرجان، وقدم خلاله مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته، إلى جانب مفاجأة خاصة أعادت الجمهور إلى محطات قديمة من مشواره الفني.

وشهد الحفل حضور عدد من النجوم، من بينهم يسرا وطارق العريان وأحمد داوود وعلا رشدي وخالد الصاوي وتامر حبيب، الذين شاركوا ضيوف المهرجان أجواء الليلة التي تحولت إلى احتفال بأغنيات عمرو دياب عبر أجيال مختلفة.

وافتتح عمرو دياب الحفل بأغنية «يا أنا يا لأ»، قبل أن يشعل الأجواء بأغنيات «خطفوني» و«الحظ» و«شايف قمر» و«وياه» و«لولا البنات» و«بابا»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد معه كلمات الأغنيات.

وواصل الهضبة برنامجه الغنائي بتقديم مجموعة من أعماله الحديثة، إلى جانب أغنيات رمضان، قبل أن ينتقل إلى واحدة من أبرز محطات الحفل مع «قمرين» و«نور العين» و«ليلي نهاري»، ثم قدم كوكتيلًا من أغنياته القديمة، أعاد أجواء الحنين إلى سنوات من مشواره الغنائي.

لكن المفاجأة الأبرز في الحفل جاءت عندما قدم عمرو دياب أغنيتين قديمتين على المسرح، هما «علم قلبي» و«الله على حبك أنت»، في لحظة استثنائية أعادت اكتشاف جانب من أرشيفه الغنائي أمام الجمهور، ومنحت الحفل طابعًا مختلفًا عن مجرد استعراض لأشهر أغنياته.

كما تضمن الحفل أغنيات «بالحب اتجمعنا» و«يهمك في إيه» و«جيتلك»، ليجمع عمرو دياب بين الأغنيات التي صنعت مكانته في ذاكرة الجمهور وأعماله التي تواصل تحقيق الانتشار والنجاح.

وجاء حفل عمرو دياب ليضيف أجواء موسيقية خاصة إلى أيام مهرجان الجونة السينمائي، الذي يجمع سنويًا صناع السينما ونجوم الفن من مصر والعالم العربي، ويمنح المدينة الساحلية حضورًا استثنائيًا تتقاطع فيه السينما والموسيقى والاحتفاء بالفن.