حفلات مهرجان الموسيقى العربية اليوم

تتواصل اليوم فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

ويستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساءً، حفلًا يشارك فيه كل من غادة رجب وطارق الفقيه، بمصاحبة نخبة من نجوم الأوبرا، من بينهم رحاب مطاوع وهند النحاس ووليد حيدر، بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وفي الإسكندرية، يستقبل مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، في الثامنة مساءً، حفل فريق «على مر الأجيال»، بمشاركة الفنانين محمد الخولي وياسر سعيد.

ويشهد معهد الموسيقى العربية بالقاهرة، في الثامنة مساءً، حفلًا للفنان سعيد عثمان وفرقته «شموع»،

ولا تقتصر فعاليات اليوم على الحفلات الغنائية؛ إذ يتضمن البرنامج ندوة ثقافية عن المسيرة الفنية للفنان الراحل هاني شاكر، في الخامسة مساءً بالقاعة الصغيرة بدار الأوبرا المصرية، ضمن الفعاليات المصاحبة للمؤتمر.



