قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 443 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
خناقة كافيه الزمالك.. معاكسة فتاة تتسبب في مشاجرة بين 6 أشخاص
أمريكا تحذر رعاياها في الصين.. ما السبب؟
الوزراء: البرنامج الوطني الاقتصادي يستهدف التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية
أمريكا تجري مباحثات مع الناتو بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-10-2026 والقنوات الناقلة
الاحتلال: فرض طوق أمني على عدد من القرى في الخليل
أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 24 يسجل 7190 جنيها
إلغاء مئات الرحلات الجوية في تايوان قبل وصول إعصار تشامبي
اليابان: إعصار تشامبي يقترب من جزر ساكيشيما في أوكيناوا
إعلام الاحتلال: مقتل شخصين عقب تنفيذهما عملية إطلاق النار قرب الخليل
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا عاجلا إثر عملية إطلاق النار في الخليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موعد طرح الحلقات الجديدة من طالع نازل

طالع نازل
طالع نازل
أحمد البهى

يواصل مسلسل «طالع نازل»، من إخراج هاني خليفة، عرض حلقاته الجديدة، إذ تُطرح الحلقتان الخامسة  والسادسة  في الساعات الأولى من صباح السبت المقبل.

ومن المقرر طرح الحلقتين غدًا  السبت ، في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

وتدور أحداث مسلسل «طالع نازل» حول موسيقار يعيش حياة زوجية تبدو مستقرة إلى جانب زوجته، وهي سيدة أعمال قوية تمتلك شركة كبرى. وكان الزوجان قد اتفقا في بداية حياتهما على عدم الإنجاب، إلا أن الزوجة تخفي رغبة حقيقية في تكوين أسرة.


وتتغير حياتها بشكل مفاجئ بعد اكتشاف خيانة زوجها وزواجه سرًّا من امرأة أخرى، لتدخل في مواجهة نفسية صعبة بين ألم الخيانة ومحاولة استعادة كرامتها، قبل أن تتطور الأحداث إلى صراع أكثر حدة، قد يدفعها إلى التفكير في الانتقام.

أبطال مسلسل «طالع نازل»

يشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب منى زكي، كل من محمد شاهين، ومريم الخشت، وليلى عز العرب، وميمي جمال، وحمزة دياب، وشاهين.

مسلسل «طالع نازل» من تأليف سماح أحمد عبد الخالق وإنجي القاسم، وإخراج هاني خليفة. 
 

هاني خليفة طالع نازل مسلسل طالع نازل مني زكي محمد شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اصحاب المعاشات

اعرف هاتقبض كام.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات والقيمة الجديدة المستحقة

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من أسبوع التقلبات الجوية.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة إلى 12 درجة

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يوضح حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية

ياسر إبراهيم

وائل جمعة يحسم الجدل حول تجميد ياسر إبراهيم في الأهلي

إنهاء خدمة فرد شرطة

الداخلية تعلن إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى

عمرو دياب

أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة

هالة فاخر

العمر مجرد رقم.. هالة فاخر تخطف الأنظار بلوك جديد

ترشيحاتنا

الأرصاد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026

صورة ارشيفية

تراجع الجريمة في مصر 24%.. هل تصنع مواقع التواصل انطباعًا مضللًا عن معدلات الأمان؟

الشائعات

تراجع معدلات الجريمة وارتفاع الشائعات.. ترتيب عالمي جديد لمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد