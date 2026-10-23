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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليك وحشة.. تامر عاشور يهنئ فضل شاكر بعودته للجمهور

تامر عاشور
تامر عاشور
سارة عبد الله

هنأ الفنان تامر عاشور، الفنان فضل شاكر بعد عودته إلى لقاء جمهوره على المسرح، خلال حفله الأول ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكتب تامر عاشور عبر حسابه على انستجرام: “الف مبروك ليك واحشة يا حبيب الكل وعودة تليق بك وعقبال ما تشرف بلدك مصر”.

وأحيا فضل شاكر حفله الأول ضمن فعاليات موسم الرياض تحت عنوان «عودة الغايب»، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت، بعد الإقبال على تذاكر الليلة الأولى، على أن يلتقي جمهوره مجددًا في حفل ثانٍ.

من جانبه، أعرب فضل شاكر عن سعادته الكبيرة بالاستقبال الحافل الذي حظي به خلال الحفل، مشيدًا بالجمهور السعودي، كما وجّه الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على دعمه للفن والفنانين في العالم العربي.

وقال فضل شاكر، في رسالة مصورة نشرها تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «والله حقيقة شعوري ما يوصف بالكلام، يعني أكرموني، الله يكرمهم يا رب ويعزهم، وأنا أفتخر بهيك جمهور».

وأضاف، مشيدًا بجهود تركي آل الشيخ: «بالنسبة لمعالي المستشار، يعني هو أصل الفن، لو ما رعايته، ما في فن بالعالم العربي ولا في فنانين، هاي حقيقة. فأنا بتشكر معالي المستشار على رعايته للفن بالعالم العربي، وإن شاء الله بتمنيه له الصحة وطول العمر والنجاح الدائم بإذن الله».

وكان تركي آل الشيخ قد احتفى بعودة فضل شاكر إلى المسرح، معربًا عن سعادته بصدح صوته مجددًا من العاصمة السعودية الرياض، ومشاركته في فعاليات موسم الرياض.

استقبال حافل لفضل شاكر في موسم الرياض

واستقبل جمهور موسم الرياض الفنان فضل شاكر بحفاوة كبيرة وصيحات الفرح، خلال ظهوره الأول على المسرح، في مشهد عكس حالة الشوق لعودته إلى الحفلات الجماهيرية، وسط أجواء احتفالية حملت عنوان «عودة الغايب».

فضل شاكر تامر عاشور حفل فضل شاكر

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