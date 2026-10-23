فضل شاكر: تركي آل الشيخ أصل الفن.. وبدونه ما في بالعالم العربي فنانين

أعرب الفنان فضل شاكر عن سعادته الكبيرة بالاستقبال الحافل الذي حظي به خلال حفله الأول ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، مشيدًا برعاية المستشار تركي آل الشيخ للفن والفنانين في العالم العربي.

وقال فضل شاكر، في رسالة مصورة نشرها المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «والله حقيقة شعوري ما يوصف بالكلام، يعني أكرموني، الله يكرمهم يا رب ويعزهم، وأنا أفتخر بهيك جمهور».

وأضاف فضل شاكر مشيدًا بجهود تركي آل الشيخ: «بالنسبة لمعالي المستشار، يعني هو أصل الفن، لو ما رعايته، ما في فن بالعالم العربي ولا في فنانين، هاي حقيقة. فأنا بتشكر معالي المستشار على رعايته للفن بالعالم العربي، وإن شاء الله بتمنيه له الصحة وطول العمر والنجاح الدائم بإذن الله».

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد احتفى بعودة فضل شاكر إلى لقاء جمهوره على المسرح، معربًا عن سعادته بصدح صوته مجددًا من العاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

واستقبل جمهور موسم الرياض الفنان فضل شاكر بحفاوة كبيرة وصيحات الفرح، خلال ظهوره الأول على المسرح، في مشهد عكس سعادة الحضور بعودته إلى لقاء جمهوره، وسط أجواء احتفالية حملت عنوان «عودة الغايب».

وجاءت عبارة «ضحكت الدنيا برجوعه»، التي استخدمها مقدم الحفل لتقديم فضل شاكر، لتضفي طابعًا خاصًا على لحظة استقباله، إذ تحمل العبارة اسم إحدى أغنياته، فيما تفاعل الجمهور بحماس كبير مع ظهوره، وسط صيحات الترحيب والاحتفاء بعودته إلى المسرح.

الحفل الأول لفضل شاكر ضمن فعاليات موسم الرياض تحت عنوان «عودة الغايب»، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت، بعد الإقبال على تذاكر الليلة الأولى، على أن يلتقي جمهوره مجددًا في حفل ثانٍ مساء الجمعة، في عودة ينتظرها محبوه بعد فترة من الغياب عن الحفلات الجماهيرية.