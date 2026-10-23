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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تركي آل الشيخ يحتفي بعودة فضل شاكر للمسرح: تستاهل.. تحملت الكثير

فضل شاكر
فضل شاكر
محمد بدران

احتفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعودة الفنان فضل شاكر إلى لقاء جمهوره على المسرح، خلال حفله المقام ضمن فعاليات موسم الرياض، معربًا عن سعادته بصدح صوته مجددًا من العاصمة السعودية الرياض.

ونشر تركي آل الشيخ رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيها: «حبيبي فضل والمايسترو الكبير تامر فيضي.. سعيد بعودتك يا أبو محمد وصدح صوتك اليوم من الرياض بلدي الغالي.. يستحق أهلي في الرياض الفرحة وكل وطني، وتستاهل يا فضل تحملت الكثير».

واستقبل جمهور موسم الرياض الفنان فضل شاكر بحفاوة كبيرة وصيحات الفرح، خلال ظهوره الأول على المسرح، في مشهد عكس سعادة الحضور بعودته إلى لقاء جمهوره، وسط أجواء احتفالية حملت عنوان «عودة الغايب».

وجاءت عبارة «ضحكت الدنيا برجوعه»، التي استخدمها مقدم الحفل لتقديم فضل شاكر، لتضفي طابعًا خاصًا على لحظة استقباله، إذ تحمل العبارة اسم إحدى أغنياته، فيما تفاعل الجمهور بحماس كبير مع ظهوره، وسط صيحات الترحيب والاحتفاء بعودته إلى المسرح.

ويحيي فضل شاكر حفله الأول ضمن فعاليات موسم الرياض تحت عنوان «عودة الغايب»، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت، بعد الإقبال على تذاكر الليلة الأولى، على أن يلتقي جمهوره مجددًا في حفل ثانٍ مساء الجمعة، في عودة ينتظرها محبوه بعد فترة من الغياب عن الحفلات الجماهيرية.

فضل شاكر موسم الرياض عودة الغايب حفل الرياض

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