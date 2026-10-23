قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يطلب من ماسك رفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا لخدمة ستارلينك
القضاء الأمريكي يأمر ترامب بالخضوع للاستجواب في دعواه ضد BBC
وائل جمعة يحسم الجدل حول تجميد ياسر إبراهيم في الأهلي
تعويضات الشهداء والمصابين أمام تعديلات جديدة.. ماذا يتغير في القانون؟
زلزال بقوة 7 ريختر يضرب التبت الصينية ويودي بحياة 16 شخصا ويصيب 32
في الوقت القاتل.. ركلة جزاء تنقذ الحزم من الخسارة أمام الفيحاء في دوري روشن
بتاخدوا ملايين ومش مقدرين قيمة المكان اللي أنتوا فيه.. عدلي القيعي يفتح النار على لاعبي الأهلي
سعر عيار 14 في الصاغة الآن
رئيس الوزراء يوضح حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية
عاوز يثير الجدل| أزهري يرد على سعد الدين الهلالي بشأن عورة المرأة أمام محارمها
التفاصيل الكاملة لضبط 521 قطعة أثرية متنوعة بحوزة شخصين في سمالوط بالمنيا .. صور
اعرف هاتقبض كام.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات والقيمة الجديدة المستحقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد فضل شاكر يشعل أجواء موسم الرياض ويعيد والده بعد غياب 14 عاما

محمد فضل شاكر يشعل أجواء موسم الرياض بأغنية «كيفك ع فراقي» برفقة والدته.. لحظات مؤثرة تعيد اسم فضل شاكر إلى الواجهة بعد غياب 14 عامًا
محمد فضل شاكر يشعل أجواء موسم الرياض بأغنية «كيفك ع فراقي» برفقة والدته.. لحظات مؤثرة تعيد اسم فضل شاكر إلى الواجهة بعد غياب 14 عامًا
أوركيد سامي

خطف محمد فضل شاكر الأنظار خلال مشاركته في حفل غنائي على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض، بعدما قدّم أغنية «كيفك ع فراقي» برفقة والده فضل شاكر ، في مشهد لاقى تفاعلًا قويًا من الجمهور وأضفى على الأمسية طابعًا عاطفيًا مميزًا.

وشهدت الأمسية تفاعلًا لافتًا من الحاضرين مع الأغنية التي تحمل الكثير من مشاعر الشوق والغياب، إذ اجتمعت الكلمات المؤثرة مع الأجواء الموسيقية لتصنع لحظة استثنائية تفاعل معها الجمهور بحماس، وسط حالة من الانسجام بين الحضور والفنانين على خشبة المسرح.

وجاء أداء محمد فضل شاكر للأغنية برفقة والدته ليضيف بُعدًا إنسانيًا إلى الفقرة الغنائية،  و أغنية كيفيك علي فراقي الذي يحبها كل الجمهور حيث حمل المشهد أجواء عائلية دافئة انعكست على تفاعل الجمهور، الذي استقبل هذه اللحظة باهتمام كبير، في ظل الارتباط العاطفي الذي تحمله أغنيات فضل شاكر لدى شريحة واسعة من محبيه في العالم العربي.

وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة في ظل الحديث عن غياب فضل شاكر عن الحفلات الجماهيرية لنحو 14 عامًا، وهي الفترة التي ظل خلالها اسمه حاضرًا في ذاكرة جمهوره من خلال أغنياته التي حققت انتشارًا واسعًا، واستمرت في جذب المستمعين رغم ابتعاده عن الظهور الفني المباشر لفترات طويلة.

كما أعادت هذه الأجواء تسليط الضوء على الإرث الغنائي الذي تركه فضل شاكر، والذي ارتبط لدى جمهوره بالأغنيات الرومانسية ذات الطابع العاطفي، التي تتناول الحب والفراق والاشتياق، وهي الموضوعات التي لا تزال تحظى بمكانة بارزة في ذائقة الجمهور العربي.

وتُعد أغنية «كيفك ع فراقي» من الأغنيات التي تحمل طابعًا وجدانيًا ينسجم مع الأجواء التي شهدها الحفل، إذ تفاعل معها الحاضرون بصورة لافتة، في مشهد عكس استمرار حضور الأغنيات العاطفية في الحفلات الكبرى، وقدرتها على خلق حالة من التواصل المباشر بين الفنان والجمهور.

ويواصل موسم الرياض تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والترفيهية التي تستقطب الجمهور من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، مستضيفًا نخبة من الفنانين والنجوم العرب، في إطار برنامج يهدف إلى تقديم تجارب موسيقية وفنية متنوعة تلبي اهتمامات مختلف الفئات.

وشكّلت مشاركة محمد فضل شاكر في هذه الأمسية واحدة من اللحظات التي استوقفت الجمهور، بعدما اجتمعت الأغنية ذات الطابع العاطفي مع الحضور العائلي والتفاعل الجماهيري، لتؤكد أن الموسيقى تظل وسيلة قادرة على استحضار الذكريات وتحريك المشاعر، مهما طال الغياب.

فضل شاكر اخبار الفن نجوم الفن محمد فضل شاكر يشعل أجواء موسم الرياض بأغنية «كيفك ع فراقي» برفقة والدته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

زيادة الحد الادنى للمعاشات

زيادة المعاشات في مصر 2027.. موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد والفئات المستفيدة

ارشيفي

الفصائل اليمنية تعلن استهداف مبنى وزارة الدفاع في العاصمة السعوديِة الرياض

والد إبراهيم فايق

أعز علي من نفسي.. إبراهيم فايق يعلن نقل والده إلى المستشفى

مودي شلاطة

تفوق على محمد هاني .. حكاية مودي شلاطة نجم القناة بعد تألقه أمام الأهلي

الدولار

سعر الدولار يقترب من 55 جنيها في البنوك اليوم الخميس

ترشيحاتنا

ناهد السباعي

ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في جلسة تصوير بمهرجان الجونة

يسرا

بالأسود والريش.. يسرا تخطف الأنظار تلفت الأنظار في جلسة تصوير خلال فاعليات الجونة

آلام الركبة وخشونة المفاصل.. هل يساعد الكركم في تخفيفها؟

آلام الركبة وخشونة المفاصل.. هل يساعد الكركم في تخفيفها؟

بالصور

ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في جلسة تصوير بمهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

فيروس شاموندا في الأبقار.. أعراض خطيرة تهدد إنتاج الحليب والأجنة وطرق الوقاية

فيروس شاموندا
فيروس شاموندا
فيروس شاموندا

بالأسود والريش.. يسرا تخطف الأنظار تلفت الأنظار في جلسة تصوير خلال فاعليات الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة تحضير بودنج قرع العسل.. حلوى سهلة وسريعة بمكونات بسيطة

طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل

فيديو

حودة بندق

هل هيلا.. حودة بندق يغني باللهجة البدوية من فيلم نصيب

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد