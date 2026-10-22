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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد غياب 14 عامًا.. فضل شاكر في أولى حفلاته بالسعودية: «أهل الرياض حبايبي»

بعد غياب 14 عامًا.. فضل شاكر يبدأ أولى حفلاته في الرياض: «أهل الرياض حبايبي»
بعد غياب 14 عامًا.. فضل شاكر يبدأ أولى حفلاته في الرياض: «أهل الرياض حبايبي»
أوركيد سامي

بدأ النجم اللبناني فضل شاكر أولى حفلاته الغنائية في العاصمة السعودية الرياض، بعد غياب استمر 14 عامًا عن إحياء الحفلات في المملكة، في لقاء استثنائي جمعه بجمهوره الذي انتظر عودته إلى المسرح، وسط أجواء حملت الكثير من الشوق والمحبة، واستعاد خلالها الجمهور ذكرياته مع صوته وأغنياته التي حققت نجاحًا واسعًا في العالم العربي.

واستهل فضل شاكر لقاءه بالجمهور بكلمات عكست سعادته بالعودة إلى الرياض، حيث قال: «أهل الرياض حبايبي»، معبرًا عن محبته للحاضرين واعتزازه بلقاء جمهوره السعودي بعد سنوات طويلة من الغياب.

وأضاف فضل شاكر خلال كلمته في الحفل: «إذا الله عز وجل أراد اللقاء بين الأحباب جمعهم»، في عبارة حملت مشاعر إنسانية مؤثرة، وعكست خصوصية هذه اللحظة بالنسبة له ولجمهوره، الذي اجتمع لمشاركته هذه الأمسية الفنية المنتظرة.

وجاءت عودة فضل شاكر إلى المسرح في الرياض محملة بالكثير من الدلالات، خاصة بعد غياب دام 14 عامًا عن إحياء الحفلات في المملكة، لتشكل هذه الأمسية محطة بارزة في مسيرته الفنية، وفرصة للقاء جمهوره وجهًا لوجه، بعد سنوات ارتبط خلالها اسمه بأعمال غنائية تركت أثرًا كبيرًا لدى محبيه.

واختار فضل شاكر أن يبدأ فقرته الغنائية بأغنية «إلا وأنا معاك»، في افتتاحية رومانسية تناسب طبيعة صوته الذي اشتهر بالإحساس العالي والأداء العاطفي، ليعود من خلالها إلى الأجواء التي طالما تميز بها، ويقدم لجمهوره واحدة من الأغنيات التي تحمل بصمته الفنية الخاصة.

وتحظى عودة فضل شاكر إلى الحفلات باهتمام واسع من محبيه في مختلف أنحاء الوطن العربي، إذ يعد من أبرز الأصوات التي ارتبطت بالأغنية الرومانسية، ونجح على مدار سنوات مسيرته في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل أعماله التي جمعت بين قوة الأداء وصدق الإحساس.

وتتميز تجربة فضل شاكر الغنائية بقدرته على التعبير عن المشاعر الإنسانية من خلال صوته، وهو ما جعل أغنياته حاضرة في ذاكرة الجمهور، سواء من خلال أعماله التي حققت نجاحًا كبيرًا في بداياته أو الأغنيات التي واصل تقديمها خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي حفلة الرياض لتمنح محبي الفنان اللبناني فرصة جديدة للاستمتاع بصوته مباشرة، في أمسية تجمع بين الحنين إلى أغنياته القديمة والشوق إلى أعماله الحديثة، وسط ترقب لما سيقدمه من اختيارات غنائية خلال الحفل.

وتعكس كلمات فضل شاكر في بداية الأمسية، خصوصًا قوله «أهل الرياض حبايبي»، حالة الود التي حرص على التعبير عنها تجاه الجمهور، فيما حملت عبارته عن اجتماع الأحباب بإرادة الله معنى خاصًا، في ظل طول فترة الغياب التي سبقت هذا اللقاء.

وبعودته إلى المسرح في الرياض بعد 14 عامًا، يفتح فضل شاكر صفحة جديدة من التواصل المباشر مع جمهوره في المملكة، في ليلة تحمل طابعًا استثنائيًا في مسيرته الفنية، وتؤكد استمرار حضوره لدى محبيه الذين ظلوا يتابعون أعماله وينتظرون لقاءه من جديد.

وتبقى هذه الأمسية واحدة من المحطات اللافتة في مشوار فضل شاكر، ليس فقط لكونها أولى حفلاته في الرياض بعد سنوات طويلة، ولكن أيضًا لما تحمله من مشاعر الشوق واللقاء، التي اختصرها الفنان اللبناني في كلماته الأولى لجمهوره: «أهل الرياض حبايبي».

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