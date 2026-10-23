شيرين عبد الوهاب تحتفي بعودة فضل شاكر: حلم وتحقق أخيرا

احتفت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعودة الفنان فضل شاكر إلى لقاء جمهوره على المسرح، خلال حفله الأول ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، معربة عن سعادتها بظهوره مجددًا وتقديمه حالة طربية لاقت تفاعلًا واسعًا من الحضور.

وكتبت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الرسمي على موقع «إكس»: «حلم وتحقق أخيرًا! وجود فضل شاكر على المسرح الليلة كان حاجة تانية خالص.. شكرًا لكل لحظة طرب حقيقية»، في رسالة عكست احتفاءها بعودة فضل شاكر إلى الحفلات الجماهيرية.

من جانبه، أعرب فضل شاكر عن سعادته الكبيرة بالاستقبال الحافل الذي حظي به خلال الحفل، مشيدًا بالجمهور السعودي، كما وجّه الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على دعمه للفن والفنانين في العالم العربي.

وقال فضل شاكر، في رسالة مصورة نشرها تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «والله حقيقة شعوري ما يوصف بالكلام، يعني أكرموني، الله يكرمهم يا رب ويعزهم، وأنا أفتخر بهيك جمهور».

وأضاف، مشيدًا بجهود تركي آل الشيخ: «بالنسبة لمعالي المستشار، يعني هو أصل الفن، لو ما رعايته، ما في فن بالعالم العربي ولا في فنانين، هاي حقيقة. فأنا بتشكر معالي المستشار على رعايته للفن بالعالم العربي، وإن شاء الله بتمنيه له الصحة وطول العمر والنجاح الدائم بإذن الله».

وكان تركي آل الشيخ قد احتفى بعودة فضل شاكر إلى المسرح، معربًا عن سعادته بصدح صوته مجددًا من العاصمة السعودية الرياض، ومشاركته في فعاليات موسم الرياض.

استقبال حافل لفضل شاكر في موسم الرياض

واستقبل جمهور موسم الرياض الفنان فضل شاكر بحفاوة كبيرة وصيحات الفرح، خلال ظهوره الأول على المسرح، في مشهد عكس حالة الشوق لعودته إلى الحفلات الجماهيرية، وسط أجواء احتفالية حملت عنوان «عودة الغايب».

وجاءت عبارة «ضحكت الدنيا برجوعه»، التي استخدمها مقدم الحفل لتقديم فضل شاكر، لتضفي طابعًا خاصًا على لحظة استقباله، إذ تحمل العبارة اسم إحدى أغنياته، فيما تفاعل الجمهور بحماس مع ظهوره، وسط صيحات الترحيب والاحتفاء بعودته إلى المسرح.

وأحيا فضل شاكر حفله الأول ضمن فعاليات موسم الرياض تحت عنوان «عودة الغايب»، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت، بعد الإقبال على تذاكر الليلة الأولى، على أن يلتقي جمهوره مجددًا في حفل ثانٍ مساء الجمعة، في عودة ينتظرها محبوه بعد فترة من الغياب عن الحفلات الجماهيرية.