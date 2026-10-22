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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بردية فرعونية تكشف كيف أنصفت أم أبناءها الذين اعتنوا بها في شيخوختها..خاص

اصل البردية
اصل البردية
أحمد عبد القوى

كشفت بردية مصرية قديمة تعود إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام عن قصة إنسانية لسيدة قررت إعادة توزيع ممتلكاتها الخاصة بين أبنائها، تقديرًا لمن قدموا لها الرعاية والمساندة خلال شيخوختها، في واقعة تعكس جوانب من الحياة الأسرية والحقوق القانونية للمرأة في مصر القديمة.

وتعود أحداث القصة إلى عصر الدولة الحديثة، وتحديدًا عهد الملك رمسيس الخامس، نحو عام 1145 قبل الميلاد، في قرية دير المدينة بالقرب من الأقصر، التي سكنها العمال والحرفيون المشاركون في بناء مقابر وادي الملوك.

وتحمل الوثيقة رقم «P. Ashmolean 1945.97»، وهي محفوظة بمتحف أشموليان التابع لجامعة أكسفورد في إنجلترا.

وأوضحت الباحثة جيهان سيد أن البردية تروي قصة السيدة «نوناخت»، التي أنجبت ثمانية أبناء، وقررت حرمان ثلاثة منهم من نصيب في ممتلكاتها الخاصة بعدما لم يقدموا لها الرعاية التي احتاجتها في كبرها.

وأضافت أن الأم لجأت إلى مجلس قضائي محلي لتوثيق قرارها، مع تخصيص مكافأة إضافية لأحد أبنائها تقديرًا لاهتمامه بها.

وأشارت الباحثة إلى أن القرار تعلق بممتلكات الأم وحدها، دون المساس بحقوق الأبناء في ميراث والدهم.

وتبرز الوثيقة المكانة القانونية للمرأة المصرية القديمة، وقدرتها على امتلاك الأموال والتصرف فيها، كما تقدم شهادة تاريخية على أهمية الروابط الأسرية وقيمة رعاية الوالدين عبر العصور.

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