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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بمشاركة آمال ماهر.. محمد الطوخي يشعل المسرح الكبير بالطرب الأصيل

بمشاركة آمال ماهر.. محمد الطوخي يشعل المسرح الكبير بالطرب الأصيل ويختتم حفله بـ«هسكنك يا مصر»
بمشاركة آمال ماهر.. محمد الطوخي يشعل المسرح الكبير بالطرب الأصيل ويختتم حفله بـ«هسكنك يا مصر»
محمد زاهر   -  
أوركيد سامي

أحيا المطرب والملحن محمد الطوخي، حفلاً غنائياً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الحالية، بمشاركة النجمة آمال ماهر، وسط أجواء طربية احتفت بأعمال كبار المطربين.

وقدم محمد الطوخي خلال وصلته الغنائية مجموعة من الأغاني الطربية التي ارتبطت بوجدان الجمهور، من بينها «يا واحشني رد عليا»، و«أكدب عليك»، و«على حسب وداد قلبي»، مستعيداً من خلالها أجواء الطرب الأصيل وأعماله التي لا تزال تحظى بمكانة خاصة لدى محبي الموسيقى العربية.

واختتم الطوخي فقرته الغنائية بأغنية «هسكنك يا مصر»، التي كتب كلماتها الشاعر أحمد فؤاد نجم، ولحنها محمد الطوخي، فيما تولى حمادة الموجي توزيعها الموسيقي، في ختام حمل طابعاً وطنياً مميزاً.

وقاد الفرقة الموسيقية خلال الحفل المايسترو أحمد شرارة، الذي تولى قيادة العازفين في تقديم الفقرات الغنائية.

محمد الطوخي يستعد لطرح ميني ألبوم «بقى ليا ناس وبيت»

وعلى جانب آخر، يستعد المطرب محمد الطوخي لطرح ميني ألبوم جديد يحمل اسم «بقى ليا ناس وبيت»، يضم مجموعة من الأغاني التي يتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين.

ويضم المشروع الجديد ألحان محمد الطوخي، فيما يتولى كتابة الأغاني الشعراء عاصم حسين، وعصام حسني، وسامح الرازقي، بمشاركة الموزعين الموسيقيين أسامة عبد الهادي وأحمد صالح.

ويأتي الميني ألبوم في إطار استعدادات الطوخي لطرح أعمال غنائية جديدة خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع مشاركته في الفعاليات والحفلات الغنائية.

 


 

آمال ماهر اخبار الفن نجوم الفن

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