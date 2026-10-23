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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فارس سكر: أغنية حبك بقى شغلتني بفيلم ولا كان على البال: تجربة فنية مميزة| فيديو

فارس سكر
فارس سكر
أوركيد سامي

كشف فارس سكر كواليس مشاركته الغنائية من خلال أغنية «حبك بقى شغلتني»، التي تأتي ضمن أحداث فيلم «ولا كان على البال»، معربًا عن سعادته الكبيرة بغناء الأغنية، ومؤكدًا حبه للأغاني الرومانسية التي تمثل لونًا غنائيًا مميزًا بالنسبة له.

وفي لقاء خاص لموقع «صدى البلد»، تحدث فارس سكر عن تفاصيل تجربته الجديدة، وكواليس التحضير للأغنية، والوقت الذي استغرقه العمل عليها قبل طرحها للجمهور، مشيرًا إلى أن الأغنية من المقرر طرحها قريبًا، وسط حالة من الحماس لتقديمها والاستماع إلى ردود فعل الجمهور عليها.

فارس سكر: سعيد بغناء «حبك بقى شغلتني»

أعرب فارس سكر، عن سعادته بالمشاركة في غناء أغنية «حبك بقى شغلتني»، التي ترتبط بفيلم «ولا كان على البال»، موضحًا أن التجربة تمثل له حالة فنية مميزة، خاصة أنه يحب تقديم الأغاني الرومانسية التي تحمل مشاعر الحب والشجن وتعبر عن الأحاسيس الإنسانية المختلفة.

وتأتي هذه التجربة في إطار اهتمام فارس سكر بتقديم أعمال غنائية متنوعة، تجمع بين الإحساس والكلمة واللحن، وتمنح الجمهور فرصة للتفاعل مع الأغنية والاستمتاع بأجوائها الرومانسية.

وتحظى الأغاني الرومانسية بمكانة خاصة لدى شريحة كبيرة من الجمهور، لما تحمله من مشاعر قريبة من الحياة اليومية والتجارب العاطفية المختلفة، وهو ما يجعل هذا اللون الغنائي حاضرًا بقوة في اختيارات المستمعين.

أسبوع كامل من التحضير لأغنية «حبك بقى شغلتني»

وكشف فارس سكر أن التحضير لأغنية «حبك بقى شغلتني» استغرق نحو أسبوع، وهي الفترة التي شهدت العمل على تجهيز الأغنية استعدادًا لطرحها، في تجربة يترقب أن يتعرف الجمهور على تفاصيلها كاملة خلال الفترة المقبلة.

ويأمل فارس سكر أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، وأن تحقق صدى جيدًا فور طرحها، لا سيما مع اختياره تقديم عمل رومانسي يتناسب مع ذوق محبي هذا اللون من الأغاني.

موعد طرح أغنية «حبك بقى شغلتني»

وعن موعد طرح الأغنية، أوضح فارس سكر أنها ستُطرح قريبًا، دون الإعلان عن موعد محدد حتى الآن، وهو ما يجعل الجمهور في انتظار الكشف عن تفاصيل إطلاقها رسميًا.

ومن المنتظر أن تكشف الفترة المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالأغنية وطريقة طرحها، بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بوصولها إلى الجمهور.

وتأتي الأغنية ضمن الأعمال المرتبطة بفيلم «ولا كان على البال»، لتضيف تجربة غنائية جديدة إلى مسيرة فارس سكر، الذي أعرب عن سعادته بخوض هذه التجربة، مؤكدًا ارتباطه بالأغاني الرومانسية وحبه لهذا النوع من الأعمال.


https://youtube.com/shorts/ZDzIOtD39ZU?si=SdbP8CbNdkMCNfoN

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