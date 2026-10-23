بالصور.. عودة (التياترو) إلى مسرح السلام ضمن الموسم الشتوي بإقبال جماهيري.

تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع المسرح، وفي إطار خطة البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إيهاب فهمي لإحياء العروض المسرحية الناجحة وإعادة تقديمها للجمهور ضمن الموسم الشتوي، انطلقت مساء أمس الخميس 22 أكتوبر 2026، أولى ليالي العرض المسرحي (التياترو)، من إنتاج فرقة المسرح الحديث برئاسة الفنان محسن منصور، على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

وشهدت الليلة الأولى إقبالًا جماهيريًا لافتًا، تفاعل خلاله الحضور مع المواقف الكوميدية والفقرات الغنائية والاستعراضية، في عودة للعرض إلى جمهوره بعد النجاح الذي حققه خلال ليالي عرضه السابقة، وما حظي به من إشادة نقدية. كما حصد (التياترو) ثلاث جوائز خلال الدورة التاسعة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري لعام 2026.

ويقدم العرض تجربة مسرحية كوميدية غنائية استعراضية تجمع بين الضحك والغناء والاستعراض، ويضم نخبة من الفنانين، هم أمير صلاح الدين، وألحان المهدي، وأحمد السلكاوي، ومحمد حسني، ومحمد الدمراوي، وشريهان الشاذلي، وآية خلف، وباسم سليمان، وفادي رأفت، وهاجر البديوي، وأبانوب بحر، ونهلة كمال، وعلاء الحريري.

ويشارك في فريق العمل الأشعار طارق علي، والموسيقى شهاب محمد عزت، والاستعراضات محمد بيلا، والديكور أحمد أمين، والإضاءة أبي بكر الشريف، والأزياء أميرة صابر، والماكياج رحاب طايع، والكوافير روبي مهاب، وتصميم الدعاية محمد وحيد، والجرافيك عمر صلاح، والمستشار الإعلامي محمد عبد الرحمن، وهيئة الإخراج محمد طارق ومحمد محمود، ومساعد المخرج دعاء حسين، والمخرجان المنفذان بسنت علي ومنى مهدي. والعرض من تأليف أحمد الملواني، وإخراج أحمد فؤاد.

ويُعرض (التياترو) أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على مسرح السلام بشارع القصر العيني، بأسعار تذاكر 57 و82 و107 جنيهات.