قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم في مصر
الرئيس السيسي للمصريين: عمري ما كذبت عليكم في حاجة.. فيديو
الرئيس الفرنسي يترأس اجتماعا لمجلس الدفاع ويستقبل ممثلي طلاب الثانوية
تركيا .. انفجار داخل منجم فحم بمنطقة كيليملي بولاية زونجولداك
هبوط أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026.. عيار 21 وصل كام؟
تزوجت صديقها عرفياً.. إعادة فتاة قاصر إلى أسرتها بعد تغيبها عن المنزل
«لديه وعد من الخطيب».. هل يرحل إمام عاشور عن الأهلي؟
الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي ويطرد موظفيه
مصرع شابين واصابة 3 آخرين في سباق موتوسيكلات بطريق زفتي - حنون
النمسا تطرد 4 دبلوماسيين روس للاشتباه بصلتهم بأعمال تجسس
منتدى مصر يخصص يومه الخامس لطرح شواغل الرأي العام ومناقشة قضايا المواطنين
الأقصر.. 85 رحلة بالون طائر تقل 2100 سائح في مشهد سياحي يبشر بالخير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالصور.. عودة (التياترو) إلى مسرح السلام ضمن الموسم الشتوي بإقبال جماهيري.

التياترو
التياترو
أحمد البهى

تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع المسرح، وفي إطار خطة البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إيهاب فهمي لإحياء العروض المسرحية الناجحة وإعادة تقديمها للجمهور ضمن الموسم الشتوي، انطلقت مساء أمس الخميس 22 أكتوبر 2026، أولى ليالي العرض المسرحي (التياترو)، من إنتاج فرقة المسرح الحديث برئاسة الفنان محسن منصور، على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

وشهدت الليلة الأولى إقبالًا جماهيريًا لافتًا، تفاعل خلاله الحضور مع المواقف الكوميدية والفقرات الغنائية والاستعراضية، في عودة للعرض إلى جمهوره بعد النجاح الذي حققه خلال ليالي عرضه السابقة، وما حظي به من إشادة نقدية. كما حصد (التياترو) ثلاث جوائز خلال الدورة التاسعة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري لعام 2026.

ويقدم العرض تجربة مسرحية كوميدية غنائية استعراضية تجمع بين الضحك والغناء والاستعراض، ويضم نخبة من الفنانين، هم أمير صلاح الدين، وألحان المهدي، وأحمد السلكاوي، ومحمد حسني، ومحمد الدمراوي، وشريهان الشاذلي، وآية خلف، وباسم سليمان، وفادي رأفت، وهاجر البديوي، وأبانوب بحر، ونهلة كمال، وعلاء الحريري.

ويشارك في فريق العمل الأشعار طارق علي، والموسيقى شهاب محمد عزت، والاستعراضات محمد بيلا، والديكور أحمد أمين، والإضاءة أبي بكر الشريف، والأزياء أميرة صابر، والماكياج رحاب طايع، والكوافير روبي مهاب، وتصميم الدعاية محمد وحيد، والجرافيك عمر صلاح، والمستشار الإعلامي محمد عبد الرحمن، وهيئة الإخراج محمد طارق ومحمد محمود، ومساعد المخرج دعاء حسين، والمخرجان المنفذان بسنت علي ومنى مهدي. والعرض من تأليف أحمد الملواني، وإخراج أحمد فؤاد.

ويُعرض (التياترو) أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على مسرح السلام بشارع القصر العيني، بأسعار تذاكر 57 و82 و107 جنيهات.

وزارة الثقافة الفنان إيهاب فهمي فرقة المسرح الحديث الفنان محسن منصور التياترو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من أسبوع التقلبات الجوية.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة إلى 12 درجة

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يوضح حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية

ياسر إبراهيم

وائل جمعة يحسم الجدل حول تجميد ياسر إبراهيم في الأهلي

إنهاء خدمة فرد شرطة

الداخلية تعلن إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى

عمرو دياب

أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة

هالة فاخر

العمر مجرد رقم.. هالة فاخر تخطف الأنظار بلوك جديد

ترشيحاتنا

الاجهاض

كيف تحافظي على جنينك بعد التعرض للإجهاض؟.. نصائح مهمة خلال الحمل

فيروس شاموندا

بعد تسجيل أول إصابة بشرية في فرنسا.. ما هو فيروس شاموندا وكيف ينتقل؟

التهاب الكبد الوبائي ب

دواء جديد لعلاج التهاب الكبد الوبائي «ب» يساعد على الشفاء.. تفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد