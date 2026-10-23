أكرم حسني يهنئ مصطفى غريب بعيد ميلاده

هنأ الفنان أكرم حسني، الفنان مصطفى غريب بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب أكرم حسني على صورة تجمعه بمصطفى غريب: “كل سنة وانت طيب يا صغيرون”.

وكان قد احتفل الفنان أكرم حسني بانتهاء تصوير أحدث أفلامه «الورشة»، بعد الانتهاء من تصوير مشاهده، استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

فيلم "الورشة"

ويأتي فيلم "الورشة" كعمل اجتماعي كوميدي تدور أحداثه داخل بيئة شعبية، حيث يرصد مجموعة من المفارقات الإنسانية والمواقف الساخرة التي تنبع من الحياة اليومية، مقدمًا قضايا قريبة من الجمهور بأسلوب بسيط يعتمد على الكوميديا الواقعية.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، في مقدمتهم هشام ماجد وأكرم حسني ومصطفى غريب، إلى جانب كل من محمد شاهين ومحمد علاء وآية سماحة، بالإضافة إلى نوران ماجد، في توليفة فنية تجمع بين الخبرة والوجوه الشابة.