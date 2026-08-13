ادعولها بالرحمة.. أكرم حسني ينعى والدة محمد عطية

نعى الفنان أكرم حسني، والدة الفنان محمد عطية بعد وفاتها اليوم، وطالب جمهوره بالدعاء لها.

وكتب أكرم حسني عبر حسابه على انستجرام: "ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة، ويربط على قلب محمد وأهله ويصبرهم على فراقها. أتمنى من كل اللي يشوفوا الستوري يدعولها ويقرولها الفاتحة. البقاء لله يا حبيبي… ربنا يقويك".

وأعلن الفنان محمد عطية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة والدته.

وقال محمد عطية: انتقلت إلى رحمة الله والدتي، مش قادر أرد على المكالمات والرسائل.

وكان قد أشاد الفنان محمد عطية عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بفيلم صوت هند رجب، بعد طرحه علي احدي المنصات.

وقال محمد عطية: فيلم صعب جدا و مؤلم و قاسي لابعد الحدود و كوثر بن هنية مخرجة عظيمة الحقيقة .. الكاستنج عبقري و المزج بين التسجيلات و المشاهد الحقيقية و بين المعاد تمثيله رائع .. فيلم مرهق نفسيا و لكن يستحق المشاهدة بلا شك.