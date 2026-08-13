وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ الأنشطة الاقتصادية في 120 قرية بالصعيد

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً اليوم من الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة " بالوزارة حول آخر مستجدات مشروع الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة والذي يجري تنفيذه بعدد 120 قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبدعم من الاتحاد الأوروبي والتنسيق مع عدد من الوزارات .

مشروع الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة

يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية والبيئة لاستمرار تقدم الأعمال في المشروعات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المشروع يهدف للتكامل مع تدخلات المبادرة الرئاسية والاستفادة من مقومات البنية الأساسية التي يجري تطويرها في دعم الأنشطة الاقتصادية المتوافقة بيئيا وتعزيز القيمة المضافة للأنشطة الزراعية وخلق فرص عمل مستدامة وتقديم حزمة من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية و الغذائية ودعم دور الإدارة المحلية في قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقرى المستهدفة .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه في إطار أنشطة المشروع فقد تم الانتهاء من تنفيذ برنامج تدريبي متخصص لإعداد المدربين من المرشدين والأخصائيين الزراعيين على " الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية وتعظيم قيمتها المضافة" بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا خلال الفترة من 12 يوليو حتى 13 أغسطس 2026 بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة.

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة بالوزارة أن البرنامج استهدف بناء كوادر محلية مؤهلة وقادرة على نشر الممارسات المستدامة وتحويل المخلفات الزراعية من تحدٍ بيئي إلى مورد اقتصادي ذو قيمة مضافة على أن يقوم المرشدين بتقديم الدعم الفني لأصحاب الأعمال و الشركات الناشئة في مجال إدارة المخلفات الزراعية، حيث استفاد من البرنامج 90 مدرب ، واشتمل البرنامج التدريبي الذي نفذ بطريقة هجين تجمع بين المحاضرات النظرية والعمل الميداني في المواقع ووحدات الإنتاج والمزارع على موضوعات متخصصة تتضمن ممارسات إنتاج الكومبوست و الأعلاف والسيلاج، وتطبيقات الفحم الحيوي (البيوشار) والبيوجاز، ودور الميكنة الزراعية في إدارة المخلفات الزراعية .

كما أشار التقرير إلى أنه علي هامش التدريب، تم افتتاح معرض للشركات الناشئة التي تم تأسيسها وتسجيلها ضمن أنشطة المشروع، حيث عُرضت نماذج لمشروعات تعمل على تحويل المخلفات الزراعية والعضوية إلى منتجات ذات قيمة مضافة في مجالات الغذاء والأعلاف والأسمدة العضوية والكربون النشط، بما يعكس الإمكانات الاقتصادية لتطبيقات الاقتصاد الدائري ودورها في خلق فرص العمل ودعم المشروعات الخضراء ، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية لتفقد التدريبات الحرفية للسيدات على إعادة تدوير مخلفات النخيل، ومزرعة انتاج الكومبوست والفيرمي كومبوست لتفقد طريقة الإنتاج في عدد من القرى.

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والجدير بالذكر أن محور إدارة المخلفات الزراعية في المشروع يتبنى نهجًا متكاملًا لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، من خلال تدريب نحو 4,000 مزارع على الإدارة الآمنة والمستدامة للمخلفات الزراعية، ودعم تأسيس وتشغيل 120 شركة متخصصه في هذا المجال .