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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس اللجنة العليا لعقد مقابلات مسابقة الوظائف القيادية بالمحافظات

الاجتماع
الاجتماع
ايمان البكش

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اليوم الأحد اللجنة العليا للقيادات بالوزارة لاجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2026 لشغل 119بمجموعة الوظائف القيادية بالإدارة المحلية بالمحافظات من الدرجات الممتازة والعالية والمدير العام ( سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي ) على مستوى جميع المحافظات.

وتضم اللجنة العليا للقيادات كل من اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا والقليوبية الأسبق واللواء أحمد صقر محافظ الغربية الأسبق والدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية والمستشار شادي الجرواني المستشار القانوني للوزارة.

وزيرة التنمية المحلية 

وقالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المقابلات الشخصية ستتواصل هذا الأسبوع على مدار أيام ( الأحد والاثنين والثلاثاء ) على أن يتوالى إجراء المقابلات للأعداد التى تنطبق عليهم الشروط وفحص ملفاتهم والبالغ عددهم حوالى  1370 متقدم وذلك على مدار الشهر الجاري ، وأوضحت الدكتورة منال عوض أن اللجنة العليا للقيادات تقوم خلال المقابلات الشخصية بمناقشة المتقدمين حول خبراتهم لتطوير الوظائف التي تقدمها إليها، وأفكارهم و ومقترحاتهم لتطوير الأداء فى ملفات عمل الإدارة المحلية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية في المحليات بالمحافظات ، تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية ، و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول علي رضاهم  ، مشيرة إلى حرص اللجنة العليا للقيادات علي اختيار أفضل العناصر من القيادات القادرة على العمل والعطاء، و تطبيق أعلى معايير العدالة والشفافية فى اختيار وتعيين القيادات الجديدة.

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المقابلات الشخصية

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