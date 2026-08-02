سوريا: قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل على طريق الحيران الرفيد بريف القنيطرة وتنصب ‏حاجزا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم / الأحد / على طريق الحيران – الرفيد بريف القنيطرة ‏الجنوبي، ونصبت حاجزا لتفتيش المارة.‏

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث سيارات عسكرية ‏عمدت خلال توغلها على الطريق المذكور إلى إقامة حاجز مؤقت وتفتيش المارة ‏والمركبات العابرة.‏

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة في ‏الجنوب السوري، وإقامة الحواجز العسكرية، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، ‏وتجريف الأراضي، وإطلاق القذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع ‏الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون ‏الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب ‏الكامل من الجنوب السوري.‏