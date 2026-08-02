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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الجيزة تواصل نشر الوعي الرقمي بتنظيم ندوة حول الأمن السيبراني والاستخدام الآمن للإنترنت للمرأة وذوي الهمم

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
أحمد زهران

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ سلسلة الندوات التوعوية الخاصة بالأمن السيبراني والاستخدام الآمن للإنترنت، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث نظمت ندوة جديدة استهدفت المرأة وذوي الهمم، في إطار جهودها لنشر الثقافة الرقمية وتعزيز الوعي بآليات الحماية من المخاطر الإلكترونية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، حرص المحافظة على استمرار تنفيذ البرامج التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في رفع الوعي بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا والخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن تعزيز الثقافة الرقمية يمثل أحد المقومات الرئيسية لبناء مجتمع رقمي آمن ودعم جهود الدولة في مجال التحول الرقمي.

وأضاف المحافظ أن تخصيص هذه الندوات للمرأة وذوي الهمم يأتي في إطار حرص المحافظة على ضمان وصول رسائل التوعية الرقمية إلى مختلف الفئات، وتعزيز الاستخدام الآمن للمنصات الإلكترونية، ورفع الوعي بسبل حماية البيانات والمعلومات الشخصية أثناء استخدام خدمات الاتصالات والإنترنت، بما يدعم جهود التمكين الرقمي وتحقيق الشمول الرقمي.

وتناولت الندوة عددًا من الموضوعات المتعلقة بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنظيم سوق الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين، إلى جانب استعراض أساسيات الأمن السيبراني ومفاهيم الحماية الرقمية، وطرق تأمين الحسابات والأجهزة الإلكترونية، وأساليب مواجهة محاولات الاحتيال والتصيد الإلكتروني، فضلًا عن التعريف بآليات الحفاظ على البيانات والمعلومات الشخصية أثناء التعامل مع الخدمات والمنصات الرقمية، وذلك تحت شعار "معًا نحو مجتمع دامج.. حماية وتمكين وفرص متكافئة".

وجاء تنظيم الندوة بحضور نورا أبو سريع، مدير إدارة التدريب بمحافظة الجيزة، والمهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي للتفاعل المجتمعي ومستشار رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومي ممدوح، مدرب بإدارة البرامج والمبادرات السيبرانية، وداليا عاطف، مسؤول إدارة المرأة والطفل بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركة عدد من السيدات وذوي الهمم والعاملين بالمحافظة، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات التوعوية التي تنفذها المحافظة لنشر الثقافة الرقمية، وتعزيز الوعي بالأمن السيبراني، وتنمية مهارات الاستخدام الآمن للتكنولوجيا الحديثة.

محافظة الجيزة الامن السيبراني اخبار الجيزة

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