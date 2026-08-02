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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يفقد العمرانية وأبو النمرس وإزالة فورية لمخالفات البناء

رفع المخلفات
رفع المخلفات
أحمد زهران

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة ميدانية موسعة شملت أحياء الدقي وجنوب الجيزة والعمرانية إلى جانب مركز ومدينة أبوالنمرس لمتابعة مستوى النظافة العامة والإشغالات ورصد مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد محافظ الجيزة لشارع الدقي ومنطقة العمرانية الشرقية موجها هيئة النظافة والتجميل والحي المختص برفع كفاءة النظافة وتحسين مستوى الخدمات بتلك المناطق.


كما حرص المحافظ على تفقد حالة النظافة بشارع صلاح سالم وطريق مصر/أسيوط، وأسفل كوبري القصبجي بنطاق حي جنوب الجيزة، حيث رصد عددًا من نقاط تجمع القمامة، ووجه على الفور بسرعة رفعها وتكثيف حملات النظافة للقضاء على أي تجمعات للمخلفات.
وخلال جولته بمركز ومدينة أبوالنمرس، رصد المحافظ تجمعات للقمامة بشارع المركز ونزلة الأشطر ووجّه برفعها فورًا، مع تكثيف حملات النظافة الدورية للحفاظ على المظهر الحضاري.


كما رصد وجود جمالون مخالف بشارع جمال عبدالناصر، إلى جانب عدد من حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وتبويرها وجمالونات مخالفة بشارع ٦ أكتوبر، ومنطقة نزلة الأشطر، وطريق ميت قادوس بمركز أبو النمرس موجّهًا بالإزالة الفورية لجميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع التأكيد على عدم التهاون في حماية الرقعة الزراعية وتطبيق القانون بكل حسم.
ووجّه المحافظ أيضًا برفع مخلفات ناتجة عن أعمال تطهير إحدى الترع بشارع جمال عبدالناصر وسرعة الانتهاء من أعمال النظافة بالموقع، بما يضمن عدم إعاقة الحركة المرورية والحفاظ على البيئة.


وخلال تفقده لشارع أحمد البدوي بمركز ومدينة أبوالنمرس وجّه برفع الإشغالات الجسيمة وعدم السماح بوجود تعديات علي الطريق العام. 


كما كلّف محافظ الجيزة  بمراجعة جميع حالات البناء الجارية بعدد من متفرعات طريق جمال عبدالناصر، للتأكد من التزامها بالتراخيص والاشتراطات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع مخلفات

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