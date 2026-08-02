القبض على المتهم بالتعدي على كلب بالضرب بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على كلب صغير بالجيزة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 1/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) بتضرره من آخر لقيامه بالتعدى بالضرب على كلب صغير "جرو" بمنطقة البراجيل بدائرة القسم .





أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (موظف – مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ ٢٩ يوليو المنقضى على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









