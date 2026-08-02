تنسيق المرحلة الأولى 2026.. رابط وخطوات التسجيل بـ الجامعات عبر الموقع الإلكتروني

تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، نحو انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية لعام 2026، في خطوة حاسمة ترسم ملامح المستقبل الأكاديمي للطلاب، ومع إعلان مكتب التنسيق عن الضوابط والحدود الأدنى للترشح، يبدأ الطلاب في تسجيل رغباتهم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي، وتمثل هذه المرحلة المحطة الأهم للالتحاق بكليات القطاع الطبي، والهندسي، والعلوم الإنسانية، وغيرها.. وسط متابعة دقيقة لتوقع الحد الأدنى للشُعب الثلاث (علمي علوم، رياضة، وأدبي).

موعد انطلاق تنسيق الجامعات 2026

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عزمها الاعلان بعد قليل عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.

كما ستكشف الوزارة عن فترة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وموعد بدء وغلق المرحلة الأولى، حيث جاء منشور الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: «انتظروا بعد قليل.. إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027».

وتابعت: «الإعلان عن فترة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وموعد بدء وغلق المرحلة الأولى.. احرصوا على متابعة الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على المعلومات الصحيحة من مصدرها الرسمي».

الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استكمال جميع الاستعدادات الخاصة بتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، في ضوء ما شهدته منظومة التعليم العالي من توسع مستمر في الجامعات والكليات والبرامج الأكاديمية، وتطوير قدراتها البشرية والإمكانات التعليمية والبحثية والبنية التحتية، بما يعزز قدرة الجامعات والمعاهد على استيعاب أعداد الطلاب المتقدمين للتنسيق وفقًا للطاقة الاستيعابية المعتمدة، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية، وكفاءة الخدمات المقدمة للطلاب.

يأتي ذلك تجسيدًا لفلسفة الدولة التي تجعل من إتاحة التعليم الجامعي المتميز وسيلة لبناء رأس مال بشري مؤهل، يمتلك المهارات والجدارات اللازمة لقيادة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار، وليس مجرد التوسع في أعداد المقبولين.

وأكدت الوزارة، أن مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يراعي استمرار تخرج طلاب الثانوية العامة هذا العام وفق نظامين دراسيين، الحديث والقديم، عند تحديد الحدود الدنيا للقبول، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وذلك في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في هذا الشأن.

وتم الإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 5\8\2026 وحتى يوم الأحد الموافق9\8\2026 وفقًا للحد الأدنى وعدد الطلاب.

تراجع الحد الأدنى لعلمي علوم يفتح باب التوقعات

بعدما أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات تسجيل الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية العلمية علوم 292 درجة بنسبة مئوية 91.25% بإجمالى عدد طلاب 23154 طالبا، تجد هناك انخفاض طفيف مقارنة بتنسيق العام الماضى درجة واحدة، اذ كان الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية بتنسيق 2025، بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر وعدد طلاب 21853.

كما أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات تسجيل الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية رياضة، 275.5 درجة، بنسبة مئوية 86.09% بإجمالى عدد طلاب 16046 طالبا.

وأكدت الوزارة أن الطلاب الحاصلين على هذا المجموع فأكثر يحق لهم تسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من مكتب التنسيق.

الحد الأدنى بتنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية

أعلنت وزارة التعليم العالى، عن الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى، حيث سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 229 درجة بنسبة مئوية 71.56% بإجمالى عدد طلاب 55567 طالبا.

وأشار مكتب التنسيق إلى أن لكل طالب تسجيل 75 رغبة عبر موقع التنسيق الإلكترونى مع اتاحة تعديل الرغبات طوال فترة المرحلة.

مؤشرات القبول بكليات الآداب والتجارة والحقوق

وفقًا لتنسيق الجامعات 2025، جاءت الحدود الدنيا لكليات الآداب في عدد من الجامعات عند شريحة تراوحت بين 70% و78% تقريبًا، في حين سجلت كليات الحقوق انتظام وانتساب موجه حدودًا دنيا متقاربة، مع اختلافها من جامعة إلى أخرى بحسب أعداد الطلاب والأماكن المتاحة.

كما أظهرت مؤشرات العام الماضي أن كليات التجارة استقبلت الطلاب بمجاميع تبدأ من نحو 68% في بعض الجامعات، مع تفاوت نسب القبول وفق التوزيع الجغرافي والطاقة الاستيعابية لكل كلية.

مؤشرات القبول بكليات الطب والأسنان والهندسة

جاءت الحدود الدنيا لكليات الطب في أسوان بمجموع 298 درجة، وفي كليات طب الأسنان سجلت طب أسنان السويس 296.5 درجة، و كليات الصيدلة سجلت صيدلة الفيوم 294 درجة، بينما كليات العلاج الطبيعي في بني سويف 294.5 درجة، وفي كليات الطب البيطري جاءت مدينة السادات.

وفي شعبة علمي رياضة سجلت كليات الهندسة بالوادي الجديد 287.5 درجة، وفي كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي جاءت السويس والعريش.

خطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني

يمكن لطلاب المرحلة الأولى تسجيل رغباتهم من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

ـ إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

ـ تسجيل 75 رغبة.

ـ ترتيب الرغبات وفق قواعد التوزيع الجغرافي.

ـ حفظ البيانات وطباعة إيصال التسجيل.