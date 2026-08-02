بعد إعلان انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026..خطوات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق ٥-٨-٢٠٢٦ وحتى يوم الأحد الموافق ٩-٨-٢٠٢٦ وفقًا للحد الأدنى وعدد الطلاب كما يلي

خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط: https://tansik.digital.gov.eg

2. إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

3. تسجيل الرغبات بالترتيب المطلوب، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي عند الاختيار.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

يتيح لك الموقع اختيار أسلوب تسجيل الرغبات، إما حسب قطاعات التخصص المتاحة لشُعبتك، أو حسب الجامعات المختلفة.

يتم اختيار الكلية أو المعهد المرغوب فيه من خلال قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، وفقًا للإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

عند اختيارك لقطاع التخصص، تظهر لك قائمة بالكليات المسموح بها، مُرتبة في مجموعات جغرافية حسب موقع مدرستك.

تُقسّم الكليات المتاحة إلى ثلاث مجموعات جغرافية، ويجب عليك اختيار الكليات ضمن المجموعة الأولى أولاً، قبل الانتقال للمجموعة التالية.

يُمكنك الانتقال من قطاع تخصص إلى آخر، بشرط استيفاء الشروط والقواعد المحددة لذلك.

احرص على مراجعة أسماء الأقسام والشُّعب المختلفة داخل الكليات، حيث يعتبر كل قسم أو شُعبة رغبة مستقلة عند الترشيح.

بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات، يمكنك طباعة قائمة الرغبات التي قمت بإدخالها، وسيزودك النظام بإيصال يحمل رقمًا محددًا وتاريخ وساعة التقديم.

يمكنك أيضًا حفظ نسخة إلكترونية من رغباتك على جهازك الشخصي، للرجوع إليها عند الحاجة.

في حالة تعديلك للرغبات أكثر من مرة (وهو أمر متاح)، يُرجى العلم أن النظام سيعتمد آخر تعديل فقط عند إجراء التنسيق الفعلي