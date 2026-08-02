محستش بنفسي وطعنته.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة البلوجر أمير أسمع

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، حجز محاكمة المتهم بإنهاء حياة البلوجر أمير أسمع، باستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات مالية لـ 31 أغسطس للحكم .

وجاءت اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق كالتالي:



س| ما تفصيلات إقرارك؟

ج| اللي حصل أنا كنت ماشي مع سيف قبل الحادثة بحوالي 4 أيام كنا ماشيين مع بعض في ميدان سفير قريب حوالي الساعة 12 الظهر فـ سيف قالي تعالي هعملك مفاجأة بقوله ايه هي المفاجاة قالي تعالي نجيب كام كوتشي لينا فانا قولتله أنا معييش فلوس قالي ساعتها ملكش دعوة وفعلا روحت أنا وهو محل جنب سفير وساعتها أنا قولتله إنه بتاع واحد صاحبي اسمه ميمون وسيف قالي ساعتها يعني هيعملنا خصم قولتله اه طبعا وساعتها فعلا دخلنا أنا وهو وجبنا 4 كوتشيهات من هناك بس ساعتها قولناله هنبعتله الفلوس على المحفظة.



وقتها أنا أديت رقم ميمون لسيف علشان يبعتله عليه وفعلا جاله رسالة بالتحويل ووريناها لصاحب المحل وقالنا ساعتها التحويل مسمعمش لسه قولناله ساعتها طيب هنجيب حاجة وهنجيلك وسيب الحاجة عندك وساعتها محمود أخويا جالنا هناك فأنا كلمته وقلتله إن في واحد أمير صاحب سيف.ش، واقف عند ميدان سفير روح هاته فجه، أمير ساعتها ظهر كان بيتكلم في التليفون وساعتها أنا دخلت محل ثاني بتاع لبس سمعت صوت زعيق من برا وصوت أخويا عالي طلعت أشوف فيه ايه لقيت ميمون وناس ثانية بيتخانقوا وبيقولوا أنتم نصابين وبتاع ومفيش حاجة وصلت وساعتها قامت الخناقة ومحمود أخويا ادخل علشان يحوش عن سيف فـ ميمون ولع شمروخ ولسع أخويا بيه.





وتابع المتهم: أنا جيت أدخل لقيت ميمون راح ضربني بالدماغ والحوار وهو شغال أمير دخل خد سيف من الخناقة ومشيوا وجريوا وبعد كده الحوار اتفض وروحت أنا واخويا واتصلت بسيف ساعتها كذا مرة مكنش بيرد عليا قعدت اكلمه تاني يوم مش بيرد تالت يوم لقيته بيتصل بيا سيف وبيقولي هو انت تسألني دم بقوله ليه بتقول كده إنت أخويا ومفيش حاجة قالي طيب هعدي عليك أخدك، ساعتها كان محمود راح النايت كلوب فقولتله متروحش هناك علشان المشاكل لأحسن يحصل أي حاجة رفض وراح فكلمت مينا قولتله محمود عندك قال أيوه عندي جوا بيشتغل فجالي ساعتها سيف.ش، وسيف.ت، بالعربية بتاعته بتاعت الأخير وسيف.ش، حضني وقالي متزعلش مني أنا مليش دعوة وراح قالي أمير هيروح على بلاتوس فأنا كنت عايز اتقابل معاه علشان اعاتبه على حركة الندالة اللى عملها معايا لأن سيف.ش جه لحد البيت عندي وقالي أنا مليش دعوة بأن الرسالة مزورة والموضوع عند أمير، نزلت وجبت السكينة وحطيتها في الاسكوتر وكان معايا مطواة في جيبي جبتها من البيت وخدتهم معايا علشان لو في أي حاجة حصلت أعرف أدافع عن نفسي وأتعامل معاه وهما قالولي تعالي معانا وأنا مرضتش أروح معاهم وقولت أروح بالاسكوتر بتاعي وساعتها كان معايا المطواة والسكينة وروحت على هناك ولقيت سيف.ش، وسيف.ت، واتقابلنا عند الكشك وأنا كنت في السكة ورايح كان بيكلمني سيف.ش، وبيرصدلي تحركاته وبيقولي أنه مرة في سيركل كيه وبعديها كلمني وقالي أنه قريب من الكشك جنب النايت كلاب وكان بيقولي مكانه أول بأول.

وصلت عند النايت كلوب وقفنا أنا وسيف عند الكشك، وأنا كنت نازل من البيت ومعايا المطواة قرن غزال فلقيت أمير داخل عليا فانا مسلمتش عليه وسبته ومشيت وبعد كده سيف.ت، وسيف.ش، مشيوا واتقابلت مع أمير برا النايت وساعتها قابلت مينا صاحب المكان برا وقعدت اتكلمت معاه وقالي متخفش فيه ايه محمود جوا وقعد يتكلم معايا على اللى حصل علشان محمود حكاله وساعتها قالى لي إن امير عمل معايا نفس الحوار ده وكان في مبلغ خمسة آلاف جنيه وكان بردو نصب عليا، وقتها أمير كان جه وكان لابس جاكيت اسود ومغطي راسه علشان كان متعور خناقة قبل كده وساعتها مينا صاحب المكان قاله انت مش هتخش وقالي أنا ساعتها خش جوا يا فرغلي إنت وبعد كده اتكلمت مع أمير وقولتله ايه اللى انت عملته معايا ده تسيبني انت وسيف وتمشوا ..إيه الندالة دي إنتوا لما اتخانقتوا في مدينة نصر أنا وقفت معاك من يومين بالرغم من انكوا موقعتوش معايا هربتوا ساعة الخناقة مع ميمون والرسالة المضروبة موضوع النصب اللي كنتوا هتدخلوني فيه وقتها قالي معلش والله غصب عني قولتله إنت بتورطني مع صاحب المحل وأنا أعرفه، قولتله إنت مش جدع وقليل الأصل وواطي فأنا قولتله تعالى نعدي الناحية الثانية لأن صوتنا على على بعض ومينا صاحب النايت قال امشوا إنتوا الاثنين أنا مش عايز خناق هنا أخذته ساعتها على الناحية الثانية والمطواة كانت في جيبي قعدنا نتكلم مع بعض وأنا شتمته وهو يشتمنى لقيته طلع مطواة ونخذني بيها في صدري.



وتابع المتهم: روحت أنا مسكت كوباية الشاي اللي ماسكها ورميتها فيه ودخلت الشارع خايف منه لقيته هو ماشي ورايا وبيقولي أنا اهو تعالالي وقعد يشتم وأنا شتمته فساعتها أنا اتنرفزت وروحت طلعت المطواه اللي كنت جايبها معايا ومحستش بنفسي وروحتله اديته واحد في رقبته من ورا من الناحية اليمين وبعد كده اديته طعنه ثانية في الفخدة اليمين وساعتها ابتدا يمسك رجله ورقبته وعمال يمشي لحد ما قعد على الرصيف عند الكشك وساعتها أنا عديت الشارع وروحت جبت الماكينة علشان أجي اخده أوديه المستشفى وجبت سيف معايا علشان يشيل معايا وساعتها معرفناش نحطه على الماكينة وكلمنا سيف الثاني اللي معاه العربية قعد ساعتها مكنش راضي يحطه في العربية وقعدت اتحايلت عليه لحد ما رضي وساعتها روحنا المستشفى ودخلنا هناك أنا وسيف وسيف وساعتها أنا قولتلهم أنا رايح أغير اللبس اللى عليا واجيلكم تاني وعقبال ما وصلت المستشفى ثاني عرفت أنه مات.

تفاصيل القضية

وأمرت نيابة شرق القاهرة الكلية ، بإحالة عاطل بتهمة قتل التيك توكر “أمير أسمع” في مصر الجديدة، لمحكمة الجنايات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من اعتداء شخص على صديقه، مما أسفر عن مصرعه بمصر الجديدة في القاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 25 سبتمبر الماضي ورد بلاغ من أحد المستشفيات باستقباله جثة طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول مصاب بطعنتين نتيجة الاعتداء عليه من أحد الأشخاص بالضرب باستخدام سلاح أبيض، وإحداث إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.

وجرى ضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.