الدكتور محمود صديق يشكر شيخ الأزهر على تكليفه برئاسة جامعة الأزهر ويثمّن جهود الدكتور سلامة داود

توجَّه الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على ثقته وتكليفه بالقيام بمهام رئاسة جامعة الأزهر.

وأكد الدكتور محمود صديق أن ثقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف تضعه أمام مسؤولية كبيرة، وتعد دافعًا لبذل أقصى الجهود لاستكمال مسيرة الجامعة ورسالتها العلمية والمجتمعية، حفاظًا على مكانتها الرائدة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

كما أعرب رئيس جامعة الأزهر عن بالغ تقديره وامتنانه إلى فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة السابق، مثمنًا ما بذله من جهود مخلصة وعطاء متواصل في خدمة الجامعة، وإنجازه العديد من المشروعات التطويرية التي تعد علامة مضيئة في تاريخ الجامعة، داعيًا الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من خدمة للأزهر الشريف، جامعًا وجامعة.

وفي سياق متصل، تقدم فضيلته بجزيل الشكر والامتنان إلى جميع من هنأه بتولي مهام رئاسة الجامعة، وفي مقدمتهم وكيلا الأزهر السابقان، فضيلة الدكتور محمد الضويني، وفضيلة الدكتور عباس شومان، والسادة نواب رئيس الجامعة، وأمينها العام، وعمداء الكليات.

وأكد الدكتور محمود صديق أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى مواصلة العمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود؛ لاستكمال ما تحقق من إنجازات ومسيرة البناء التي لا تتوقف منذ إنشاء جامعة الأزهر حتى اليوم.

ودعا رئيس جامعة الأزهر الله تعالى أن يوفقه في تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها، وخدمة الطلاب والباحثين، وتعزيز دورها في نشر العلم والوسطية.