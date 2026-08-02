القوات الروسية تستهدف سفينة تحمل معدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها استهدفت سفينة نقل بضائع محملة بمعدات عسكرية في البحر الأسود.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم الأحد - إن قواتها استهدفت خلال غارة الليلية الماضية خزانات وقود مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء أوديسا.

وقالت الدفاع الروسية: استهدفت أسلحة دقيقة محمولة جوا وطائرات هجومية مسيرة خزانات وقود مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء أوديسا.

وتابعت الدفاع الروسية: "تم استهداف قاطرة بحرية مُعدّلة للاستخدام كقارب غير مأهول في ميناء نيكولاييف".

وأضافت: أن "القوات المسلحة الروسية واصلت الليلة الماضية ضرب الموانئ الأوكرانية والسفن البحرية المنتشرة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".