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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بحد أدنى 260 درجة.. التعليم تكشف شروط القبول بمدارس STEM للعام الدراسي الجديد

بحد أدنى 260 درجة.. التعليم تكشف شروط القبول بمدارس STEM للعام الدراسي الجديد
بحد أدنى 260 درجة.. التعليم تكشف شروط القبول بمدارس STEM للعام الدراسي الجديد
ولاء عادل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط وضوابط الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسي 2026-2027، موضحة الفئات التي يحق لها التقدم، وآلية القبول والتوزيع، إلى جانب نظام الدراسة المعمول به داخل هذه المدارس.

شروط الالتحاق بمدارس STEM

اشترطت الوزارة توافر عدد من الضوابط في الطلاب الراغبين في التقديم، وهي:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • ألا يتجاوز عمره 18 عامًا في الأول من أكتوبر 2026.
  • أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي 2025-2026.
  • ألا يقل مجموعه عن 260 درجة، بما يعادل 92.8% من إجمالي الدرجات البالغ 280 درجة، ويُعد ذلك شرطًا أساسيًا لقبول طلب التقديم.
  • اجتياز الكشف الطبي، الذي يُجرى للطلاب المقبولين بعد إعلان النتائج.
  • أن يكون لائقًا صحيًا وخاليًا من الأمراض المزمنة أو المعدية أو النفسية أو أي حالات صحية تتطلب رعاية خاصة، مع تحويل الطالب إلى مدارس التعليم العام إذا ثبت إخفاء أي مرض مزمن.

كيف يتم قبول الطلاب؟

أوضحت الوزارة أن المفاضلة بين الطلاب تتم وفقًا للترتيب التنافسي لدرجاتهم المحسوبة بنظام النقاط، ثم يتم توزيع المقبولين على مدارس STEM بحسب الرغبات التي يسجلونها إلكترونيًا أثناء التقديم.

الإقامة الداخلية شرط أساسي

وأكدت الوزارة أن جميع مدارس المتفوقين تعمل بنظام الإقامة الداخلية الكاملة، لذلك لا يُسمح للطالب بالتحويل إلى مدرسة STEM أخرى غير المدرسة التي تم ترشيحه لها عند إعلان نتيجة التنسيق، سواء قبل بدء الدراسة أو خلال سنوات الالتحاق بالمدرسة.

هل يمكن التحويل إلى التعليم العام؟

وأشارت الوزارة إلى أنه يحق للطالب التحويل في أي وقت إلى إحدى مدارس التعليم العام، وفقًا للنظام الدراسي الذي كان يتبعه في المرحلة الإعدادية، مع الالتزام بسداد الرسوم والتكاليف الفعلية الخاصة بالفترة التي قضاها داخل مدارس المتفوقين.

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