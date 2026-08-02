وزير العمل: تواصل مستمر بين الوزارة والعمالة بالخارج لحل أية مشكلات

قال وزير العمل حسن رداد إن مؤتمر "المصريين بالخارج" في نسخته السابعة يقدم كل التيسيرات لتذليل العقبات التي قد تواجه العمالة المصرية بالخارج، وذلك وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون الدولة دائمًا سندًا للعامل المصري في الداخل والخارج.

وأضاف وزير العمل، في لقاء خاص لقناة النيل للأخبار على هامش فعاليات اليوم الأول لمؤتمر "المصريين بالخارج"، "أن استراتيجية الوزارة تتضمن حماية ورعاية وتشغيل وتوظيف وتدريب العمالة المصرية بالخارج".

وتابع "أن حماية العامل المصري لا تبدأ أثناء العمل، ولكن خلال العلاقة التعاقدية والنظر للظروف المواتية سواء للوظيفة أو الدولة التي يعمل بها المواطن والأجر"، لافتا إلى أنه يجب تقدير ظروف العمل قبل التعاقد.

وأشار إلى أنه بعد التعاقد يكون هناك تواصل مستمر بين الدول التي لديها مكاتب عمالية أو قنصليات، كما يتم التواصل بشكل مستمر مع العمالة لمواجهة أية تحديات قد تواجههم.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، قد افتتح اليوم الأحد أعمال النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي تنظمه وزارة الخارجية تحت شعار "مهما اتغربنا… مصر تقربنا".