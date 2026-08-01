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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

غير العداد من كودي إلى قانوني
غير العداد من كودي إلى قانوني
خالد يوسف

عقب تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء، بات تحويل العداد الكودي إلى قانوني خطوة حاسمة يبحث عنها آلاف المواطنين للاستفادة من مميزات العقارات المسجلة والهروب من أعباء التقدير الجزافي، تشغل كيفية ضبط الاستهلاك بال الكثيرين، ولأن التحول إلى النظام القانوني يمنح ملكية الاشتراكات استقرارًا أكبر وخدمات أفضل، والرائع في الأمر أن وزارة الكهرباء أتاحت آليات سهلة للتحويل دون الحاجة لطلب تصالح بناء في حالات محددة، لتقنين وضع العداد بسهولة، وتجنب المساءلة أو الغرامات العالية.

نظام المحاسبة في العداد الكودي

يختلف نظام المحاسبة في العداد الكودي عن نظام الممارسة بشكل واضح، حيث يتم احتساب استهلاك الكهرباء في العداد الكودي وفق تعريفة موحدة تبلغ 274 قرشًا (2.74 جنيه) لكل كيلووات/ساعة للمباني غير المتصالح عليها، دون تطبيق شرائح الاستهلاك المختلفة.

ويعتمد نظام الممارسة على تقدير جزافي للاستهلاك قد يختلف من حالة لأخرى، مع توقيع غرامات في حالة التأخر عن السداد.

تحويل العداد الكودي إلى قانوني

أتاحت شركات توزيع الكهرباء، إمكانية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني للمشتركين الذين استكملوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد تقديم ما يثبت الانتهاء من التصالح إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقنين أوضاع المشتركين، وتمكينهم من المحاسبة وفق شرائح استهلاك الكهرباء بدلًا من نظام السعر الموحد المطبق على العدادات الكودية.

شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني

حددت شركات توزيع الكهرباء عددًا من الشروط الواجب توافرها، وهي:

ـ الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

ـ تقديم خطاب رسمي صادر من الجهة المحلية المختصة يفيد بإتمام التصالح.

ـ التقدم بطلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني

لإتمام إجراءات التحويل، يجب تقديم:

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي.

ـ صورة من عقد ملكية الوحدة أو ما يثبت حق الانتفاع.

ـ صورة من عقد تركيب العداد الكودي.

ـ خطاب رسمي يفيد بإتمام التصالح في مخالفات البناء.

ـ خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

المستندات المطلوبة لإثبات تقنين أوضاع العقار

يشترط لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني تقديم أحد المستندات الرسمية التي تثبت بدء أو انتهاء إجراءات التصالح، وتشمل:

ـ شهادة إدخال المرافق الصادرة من الجهة المختصة.

ـ نموذج (7) للتصالح.

ـ نموذج (8) النهائي بإتمام التصالح.

ـ نموذج (10) بالنسبة للمواطنين الذين سبق لهم الحصول عليه، حيث يظل ساريًا ومعتمدًا قانونيًا، ولا يلزم استبداله بأي نموذج آخر.

وتستهدف هذه الإجراءات تسريع عمليات التحويل وتقنين أوضاع المشتركين، بما يسمح لهم بالاستفادة من نظام شرائح استهلاك الكهرباء بدلًا من المحاسبة بالتعريفة الموحدة المطبقة على العدادات الكودية.

خطوات تقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني

يتم تقديم الطلب من خلال الخطوات التالية:

ـ تجهيز جميع المستندات المطلوبة.

ـ التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.

ـ تقديم طلب تحويل العداد من كودي إلى قانوني.

ـ إرفاق المستندات المطلوبة مع الطلب.

ـ انتظار مراجعة الطلب واستكمال إجراءات تعديل الوضع القانوني للعداد.

هل يتم تغيير العداد.. ورسوم التحويل؟

أكدت شركات توزيع الكهرباء، أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني لا يستلزم استبدال العداد الحالي، حيث يظل العداد مسبق الدفع كما هو، ويقتصر الإجراء على تعديل الوضع القانوني للمشترك داخل قاعدة بيانات الشركة.

وأوضحت شركات توزيع الكهرباء، أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يتم دون سداد أي رسوم أو مصروفات إضافية، ويستفيد المشترك بعد الانتهاء من الإجراءات من المحاسبة وفق شرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة، بدلًا من نظام السعر الموحد المطبق على العدادات الكودية.

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