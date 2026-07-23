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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العداد الكودي لا يعني حرمان المواطن من الدعم.. وباب التظلمات مفتوح للمتضررين| اعرف التفاصيل

العداد الكودي
العداد الكودي
رحمة سمير

أكد النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن امتلاك عداد كهرباء كودي أو وجود مخالفات بناء أو حيازة أرض زراعية لا يُعد سببًا تلقائيًا لحذف المواطنين من بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت استقبال التظلمات لمراجعة الحالات المتضررة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

فتح باب التظلمات للمتضررين

قال طارق شكري إن الدولة فتحت باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم حذفهم من بطاقات التموين، بهدف إعادة فحص الحالات التي ترى أنها تضررت من قرارات الحذف.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني

العداد الكودي ليس سببًا للحذف

وأوضح أن وجود عداد كهرباء كودي أو مخالفات كهرباء أو بناء أو حيازة أرض زراعية لا يعني بالضرورة حرمان المواطن من الدعم، مؤكدًا أن كل حالة تخضع للمراجعة قبل اتخاذ القرار.

البرلمان يتابع تنفيذ الإجراءات

وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ناقشت هذه الملفات مع وزير التموين، وأن البرلمان يواصل دوره الرقابي لمتابعة فحص التظلمات وضمان عدم الإضرار بالمواطنين الذين تم حذفهم بالخطأ.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني

الجهات التنفيذية تفحص الشكاوى

لفت إلى أن مسؤولية فحص التظلمات والرد عليها تقع على عاتق الجهات التنفيذية، بينما يواصل مجلس النواب متابعة الإجراءات حتى يحصل كل مستحق على حقه في الدعم.

تحويل الكهرباء من الممارسة إلي العداد الكودي

جاءت تصريحات النائب طارق شكري في ظل شكاوى عدد من المواطنين من حذفهم من بطاقات التموين، رغم تأكيد بعضهم عدم انطباق أسباب الاستبعاد عليهم، وهو ما دفع الدولة إلى فتح باب التظلمات لإعادة مراجعة الحالات والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

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