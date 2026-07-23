قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش مصرية.. نقابة الأسنان عن طبيبة فيديو الرقص المثير داخل العيادة
موعد اختبارات القدرات لكليات جامعة الأزهر.. التسجيل يبدأ غدا
واشنطن تدق ناقوس الخطر.. تحذير أمريكي لإسرائيل من انهيار القطاع المصرفي بالضفة الغربية
الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في الشرق الأوسط على حافة وضع "لا يمكن تصوره"
إسرائيل تفرض حظرا شاملا على إشعال النار خارج المنازل حتى نهاية أغسطس | تفاصيل
شريك إستراتيجي مهم.. وزير الخارجية لنظيره البرازيلي: نعتز بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين
تفاصيل سعر العملات الأجنبية اليورو والدولار الآن
وزير الخارجية: نواصل البناء على زخم العلاقات مع البرازيل ونعزز أطر التشاور والتنسيق
لليوم الثالث .. نظافة وتجميل الجيزة ترفع مخلفات الهدم والبناء بسلم دائري الهرم | صور
النقل البري تكرم بطل التريلا عماد جلال .. وتؤكد : نموذج للمسؤولية والشهامة
رئيسة وزراء إيطاليا تتوافق مع الرئيس السيسي في طرحه لمواجهة الهجرة غير الشرعية
وزير الخارجية فى محاضرة بالفلبين: سياستنا تستند إلى مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرساه الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قاضي قضاة فلسطين: تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والانفجار

قاضي قضاة فلسطين:
قاضي قضاة فلسطين:
أ ش أ

 حذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، من أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق المسجد الأقصى المبارك، وما يصاحبها من محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض تمس الوضع التاريخي والقانوني في المسجد، من شأنه أن يدفع المنطقة بأسرها نحو مزيد من التوتر والانفجار، ويزيد في تأجيج نار الحرب الدينية، ما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد الهباش- في تصريح صحفي، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس - أن المسجد الأقصى المبارك ليس قضية فلسطينية فحسب، بل هو قضية الأمة العربية والإسلامية جمعاء، وأن أي مساس بحرمته أو محاولة لتغيير هويته الإسلامية أو تقسيمه زمانيًا أو مكانيًا يمثل اعتداءً صارخًا على مشاعر أكثر من ملياري مسلم، وانتهاكًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشار إلى أن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، وما يرافقها من حماية توفرها قوات الاحتلال للمستوطنين المتطرفين، إلى جانب التضييق على المصلين ومنع الآلاف منهم من الوصول إلى المسجد، تشكل استفزازًا متعمدًا وتصعيدًا خطيرًا تتحمل حكومة الاحتلال ومن يساندها كامل المسؤولية عن تداعياته.

ودعا قاضي قضاة فلسطين، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولمقدساته الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وشدد على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يكون ممكنًا في ظل استمرار الاحتلال وسياساته العدوانية، مؤكدًا أن احترام القانون الدولي، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم.

وأكد الهباش أن الشعب الفلسطيني سيواصل الصمود في أرض وطنه، وسوف يستمر في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك بكل الوسائل المشروعة، وأن محاولات الاحتلال فرض الأمر الواقع أو تغيير هوية المدينة المقدسة ستبوء بالفشل، لأن القدس ستبقى عربية إسلامية، وعاصمة أبدية للشعب الفلسطيني، وعنوانًا للحق والعدالة والسلام.

قاضي قضاة فلسطين استمرار الاحتلال الإسرائيلي تصعيد اعتداءاتها المسجد الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

جروبات شاومينج

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة|شاومينج يزعم اختراق الكنترولات وتغيير المجاميع والدرجات..والتعليم تُكذب

ترشيحاتنا

السكة الحديد

«السكة الحديد» تعلن عن 6 وظائف قيادية جديدة.. تفاصيل وشروط

صرف معاش تكافل وكرامة

قبض أغسطس اقترب.. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

تنسيق الصف الأول الثانوي

خطوة بخطوة.. كيف تسجل في الصف الأول الثانوي 2026؟

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد