خارق ورخيص.. هذا الخضار يطهر الجسم من الجذور الحرة ويمنع السرطان

يعد الباذنجان من أرخص أنواع الخضروات الغنية بالفوائد الصحية ويمنح الجسم فوائد عديدة تساعد فى الوقاية من أخطر الأمراض خاصة مع امتلاكه اللون الأرجوانى الفريد.

ووفقا لموقع “webmd”، يعد قشر الباذنجان ذو اللون الأرجواني الداكن على مادة ناسونين، وهي مضاد أكسدة فريد يعتقد الخبراء أنه قد يحافظ على أغشية الخلايا ويحميها وتشير الدراسات الأولية إلى أنه قد يحمي الدهون الموجودة في الأغشية، والتي بدورها تحمي الخلايا من الجذور الحرة الضارة.

الجذور الحرة هي جزيئات داخل الجسم تحتوي على إلكترون غير مزدوج، مما يجعلها غير مستقرة وبالتالي هى مادة ضارة وللأسف ينتج الجسم بشكل طبيعي بعض الجذور الحرة، ولكنها قد تأتي أيضاً من مصادر خارجية مثل الإشعاع، ودخان السجائر، أو بعض المواد الكيميائية الصناعية.

ومن أكثر الأمراض شيوعاً التي يعتقد الخبراء أن الجذور الحرة تسببها هما السرطان وتصلب الشرايين وتراكم اللويحات الدهنية في الشرايين مما يؤدي إلى أمراض القلب .