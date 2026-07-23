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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جوتيريش: الشرق الأوسط على شفير وضع لا يمكن تصوره

جوتيريش
جوتيريش
هاني حسين

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن الشرق الأوسط على شفير "وضع لا يمكن تصوره"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش"، إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ودائمة للصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على ضرورة أن تشمل هذه التسوية الاستعادة الكاملة للحقوق الدولية في الملاحة وحرية الملاحة في مضيق هرمز وحوله، مؤكدا أنه لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء هذا التصعيد العسكري المستمر والمتسع.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، جدد الأمين العام التأكيد على أنه لا يوجد حل عسكريا للنزاع الحالي، وأبدى "جوتيريش" قلقا خاصا إزاء الهجمات التي طالت البنية التحتية المدنية في إيران ومن بينها محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء ومحطة لتحلية المياه، وكذلك الهجمات التي وقعت في أنحاء أخرى من المنطقة، مشيرا إلى الهجمات على محطات كهرباء ومحطات لتحلية المياه في الكويت وأماكن أخرى. وأكد أن مثل هذه الهجمات غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورا

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