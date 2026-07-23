إيران توسع المواجهة.. طهران تهدد بريطانيا بعد تحركات القاذفات الأمريكية

وجه الحرس الثوري الإيراني تهديداً لبريطانيا، زاعماً أنها "تسمح للقاذفات الأمريكية بالإقلاع من قواعدها".

وفي الوقت نفسه، ادّعى الإيرانيون، وفقاً لتقارير إعلامية رسمية في طهران، أنهم هاجموا قاعدة العديري في الكويت.

وفي غضون ذلك، أعلنت فرق الإطفاء الكويتية اندلاع حريق في معبر العبدلي الحدودي قرب العراق نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة، وأنه تمّ إخماده.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء الكويتية العميد محمد الغريب السيطرة على حريق اندلع بمنفذ العبدلي الحدودي شمال البلاد بعد استهدافه بطائرات مسيرة معادية.

وقال الغريب إن فرق إطفاء مركزي الصبية والعبدلي تمكنت من السيطرة على حريق اندلع بمنفذ العبدلي الحدودي شمال البلاد بعد استهدافه بطائرات مسيّرة معادية، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات بشرية واقتصار الخسائر على الماديات.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، شنت القوات الإيرانية هجوماً بطائرات مسيرة على شمال الكويت يوم الخميس، وفقاً لوزارة الدفاع الكويتية، في إطار تصعيد طهران لهجماتها على دول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية اللواء سعود عبد العزيز، في بيان، أن الهجوم على معبر العبدلي الحدودي مع العراق "أسفر عن أضرار مادية".

وأضاف البيان أنه لم يسفر الهجوم عن أي إصابات أو وفيات، مؤكداً جاهزية القوات المسلحة الكويتية "المستمرة واستعدادها الدائم لحماية حدود البلاد".