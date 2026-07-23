حرب إيران تفجر أزمة النفط .. البرميل يعبر حاجز الـ100 دولار وسط مخاوف الإمدادات

تجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ مايو، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الذي يُهدد بمزيد من الضغط على الإمدادات العالمية.

قفز سعر خام برنت، المعيار العالمي للنفط، بأكثر من 6% يوم الخميس، ليصل لفترة وجيزة إلى 100.14 دولار للبرميل، قبل أن يتراجع قليلاً.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي، بنحو 5% ليصل إلى 90.98 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

تعود المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية إلى الظهور بعد أن استهدف الحوثيون في اليمن سفنًا سعودية في البحر الأحمر، مما يُهدد بقطع منفذ حيوي لصادرات النفط السعودية.

تُصدّر المملكة ما بين 4 و5 ملايين برميل من النفط عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، متجاوزةً مضيق هرمز، وفقًا للمحللين.

بات شريان الحياة لسوق النفط العالمي مُهدداً، بعد أن أعلن الحوثيون استهدافهم ناقلتين سعوديتين يوم الخميس.

وشهد خام برنت ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 27 دولاراً للبرميل هذا الشهر، أي بزيادة تتجاوز الثلث.

وكان آخر سعر استقر عند مستوى فوق 100 دولار في 22 مايو، وفقاً لبيانات فاكت سيت.