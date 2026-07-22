انخفاض البيسو الفلبيني يلامس أدنى مستوياته التاريخية مع ارتفاع أسعار النفط

انخفضت العملة الفلبينية (البيسو) لتسجل مستويات قياسية هي الأدنى في تاريخها مقابل الدولار الأمريكي، متأثرةً بالارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية جراء التصاعد الأخير في التوترات الجيوسياسية.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة المخاوف من اتساع العجز في الحساب الجاري للفلبين، نظرًا لاعتمادها شبه الكلي على استيراد النفط، مما ألقى بظلاله سلبيًا على القوة الشرائية للعملة المحلية وزاد من الضغوط التضخمية.

وفي محاولة للحد من تسارع التراجع وضبط حركة الصرف، تدق الأسواق نذر تدخل البنك المركزي الفلبيني عبر ضخ سيولة بالدولار لحماية البيسو وتقليل استمرار تدهوره أمام العملات الأجنبية.