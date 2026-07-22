المبعوث الأمريكي لدى الناتو يجري محادثات مع زيلينسكي بشأن شحنات صواريخ "باتريوت"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، وصول المبعوث الأمريكي لدى حلف الناتو، مات ويتاكر، إلى كييف لمناقشة شحنات صواريخ "باتريوت" وبحث الصفقة المرتقبة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن شراء طائرات مسيرة أوكرانية.

وقال زيلينسكي، حسبما نقلت صحيفة (كييف إندبندنت)، "أجرينا محادثات مثمرة — ركزت بشكل أساسي على كيفية حماية الأجواء الأوكرانية من خلال توفير المزيد من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية عبر مبادرة PURL"، وهي مبادرة دولية منسقة من جانب حلف الناتو يشتري الحلفاء من خلالها معدات عسكرية أمريكية لصالح أوكرانيا.

ويزور ويتاكر كييف برفقة الجنرال الأمريكي كورتيس بازارد، قائد البعثة الخاصة لحلف الناتو للمساعدة الأمنية والتدريب في أوكرانيا، في الوقت الذي تُظهر فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب نهجاً أكثر دعماً لأوكرانيا بعد أشهر من عدم اليقين.

وتعاني أوكرانيا من نقص في صواريخ "باتريوت باك-3" الاعتراضية، الضرورية لمواجهة الصواريخ الباليستية الروسية، في الوقت الذي تصعد فيه موسكو حملتها الجوية ضد كييف.

ورغم أن ترامب أوقف تقريباً كل المساعدات العسكرية الموجهة إلى كييف بعد توليه منصبه العام الماضي، إلا أن القيادة الأمريكية أبدت مؤخراً اهتماماً بتطوير التعاون في مجال الصناعة الدفاعية.

وأعلن ترامب، في لقاء مع زيلينسكي خلال قمة حلف الناتو التي عُقدت في أنقرة في أوائل يوليو الجاري، للمرة الأولى أن واشنطن ستمنح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت، مؤكدًا أن بلاده ستنضم إلى قائمة الدول التي تشتري طائرات مسيّرة أوكرانية.