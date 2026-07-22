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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: سوف تدفع إيران ثمنًا باهظًا

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بدفع «ثمن باهظ»، في أحدث تصريح له بشأن التصعيد المتواصل في المنطقة، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران وتبادل الضربات والهجمات خلال الفترة الأخيرة.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إن إيران ستدفع ثمنًا باهظًا نتيجة ما وصفه بالهجمات والأعمال العدائية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تراقب التطورات عن كثب، وأنها مستعدة لاتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية مصالحها وأمن قواتها وحلفائها.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متصاعدًا، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتحولها إلى صراع إقليمي واسع. وتتركز المخاوف بشكل خاص على احتمالات استهداف المنشآت العسكرية والقواعد الأمريكية في المنطقة، إلى جانب تهديدات محتملة للملاحة البحرية والطيران المدني ومنشآت الطاقة.

ويأتي التصعيد في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تتبادل واشنطن وطهران الاتهامات بشأن المسؤولية عن الهجمات التي تستهدف مصالح وقواعد تابعة للجانبين أو لحلفائهما في المنطقة. وتؤكد الإدارة الأمريكية أن حماية القوات والمصالح الأمريكية تمثل أولوية، بينما تحذر طهران من أن أي هجوم يستهدف أراضيها أو مصالحها سيقابل برد مناسب.

وتحمل تصريحات ترامب رسائل سياسية وعسكرية واضحة، إذ تأتي في إطار سياسة أمريكية تعتمد على توجيه تحذيرات مباشرة إلى إيران، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية وعسكرية تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع توسعه، إلا أن اللهجة الحادة للرئيس الأمريكي تثير في الوقت نفسه مخاوف من إمكانية انتقال التوتر إلى مرحلة أكثر خطورة، خصوصًا إذا استمرت الهجمات المتبادلة.

كما يظل احتمال فتح قنوات تفاوضية قائمًا، رغم صعوبة تحقيق انفراجة في ظل استمرار التهديدات والتوترات الميدانية.

ويعكس تهديد ترامب بأن «إيران سوف تدفع ثمنًا باهظًا» تصاعدًا في حدة الخطاب الأمريكي تجاه طهران، وسط ترقب لما إذا كانت التصريحات ستتبعها إجراءات عملية أو عسكرية، وما إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من التصعيد أو تشكل ضغطًا يدفع نحو التهدئة والحوار.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران واشنطن طهران

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