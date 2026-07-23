درة توجه رسالة مؤثرة لدعم تونس والجزائر بعد الحرائق: قلوبنا ودعواتنا معكم

حرصت الفنانة درة على التعبير عن تضامنها مع شعبي تونس والجزائر، في ظل الحرائق التي اجتاحت عددًا من المناطق بالتزامن مع موجة الحر الشديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”.

وأعربت درة عن حزنها لما تشهده تونس، بلدها، والجزائر، داعية الله أن يحفظ البلدين وأن يجعل هذه المحنة تمر بسلام، كما تمنت الرحمة لضحايا الحرائق، والشفاء العاجل للمصابين، وأن يعوض الله كل من تضرر جراء هذه الكارثة.

واختتمت الفنانة رسالتها بالتأكيد على أن قلوب الجميع ودعواتهم مع أهالي تونس والجزائر، متمنية انتهاء الأزمة في أقرب وقت وعودة الأوضاع إلى طبيعتها

وجاءت رسالة الفنانة بالتزامن مع استمرار موجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها عدة مناطق في شمال أفريقيا، والتي تسببت في اندلاع حرائق واسعة وخلفت خسائر بشرية ومادية، وسط تواصل الجهود للسيطرة على النيران والحد من آثارها