قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستعرض العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية في اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء إيطاليا
ترامب يتوعد إيران والحوثيين برد عسكري حال تكررت الهجمات على الملاحة
أحمد حسن يكشف تطورًا جديدًا داخل الزمالك بشأن الرخصة الإفريقية
وداعاً لطوابير السجل المدني.. كيف تستخرج قسيمة زواج مميكنة من المنزل بالموبايل؟
درة توجه رسالة مؤثرة لدعم تونس والجزائر بعد الحرائق: قلوبنا ودعواتنا معكم
بكين وواشنطن تحافظان على تواصل وثيق بشأن ترتيبات مجلس التجارة
إيران توسع المواجهة.. طهران تهدد بريطانيا بعد تحركات القاذفات الأمريكية
الهند : اتفاقية مع مصر في قطاع الخدمات بـ 40 مليون دولار
مانشستر يونايتد يقترب من خطف مفاجأة مونديال 2026.. اتفاق مبدئي مع مانو كونيه
بعد الصفقة النووية .. تعليق مفاجئ من نتنياهو بشأن احتمالية انضمام السعودية لاتفاقيات أبراهام
وظائف شاغرة لسائقي قطارات المترو والعاصمة.. الشروط وكيفية التقديم
حرب إيران تفجر أزمة النفط .. البرميل يعبر حاجز الـ100 دولار وسط مخاوف الإمدادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

درة توجه رسالة مؤثرة لدعم تونس والجزائر بعد الحرائق: قلوبنا ودعواتنا معكم

درة
درة
يارا أمين

حرصت الفنانة درة على التعبير عن تضامنها مع شعبي تونس والجزائر، في ظل الحرائق التي اجتاحت عددًا من المناطق بالتزامن مع موجة الحر الشديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”.

وأعربت درة عن حزنها لما تشهده تونس، بلدها، والجزائر، داعية الله أن يحفظ البلدين وأن يجعل هذه المحنة تمر بسلام، كما تمنت الرحمة لضحايا الحرائق، والشفاء العاجل للمصابين، وأن يعوض الله كل من تضرر جراء هذه الكارثة.

واختتمت الفنانة رسالتها بالتأكيد على أن قلوب الجميع ودعواتهم مع أهالي تونس والجزائر، متمنية انتهاء الأزمة في أقرب وقت وعودة الأوضاع إلى طبيعتها

وجاءت رسالة الفنانة بالتزامن مع استمرار موجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها عدة مناطق في شمال أفريقيا، والتي تسببت في اندلاع حرائق واسعة وخلفت خسائر بشرية ومادية، وسط تواصل الجهود للسيطرة على النيران والحد من آثارها

الفنانة درة درة فيسبوك حرائق تونس حرائق الجزائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

المولد النبوي 2026

إجازة رسمية قريباً.. موعد المولد النبوي الشريف 2026

ترشيحاتنا

العداد الكودي

العداد الكودي لا يعني حرمان المواطن من الدعم.. وباب التظلمات مفتوح للمتضررين| اعرف التفاصيل

الإسكان

وزارة الإسكان تطلق منصة إلكترونية لتخصيص الأراضي.. إنهاء الإجراءات بالكامل دون زيارة الجهات الحكومية

منفذ العبدلي

الإطفاء الكويتية: السيطرة على حريق منفذ العبدلي بعد تعرضه لهجوم دون إصابات

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد