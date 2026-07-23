نبيلة عبيد تدعو لأهالي الجزائر وتونس بعد موجة الحر والحرائق: ربنا يحفظ الجميع

وجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة دعم ومواساة إلى شعبي الجزائر وتونس، في ظل الحرائق التي اجتاحت مناطق متفرقة من البلدين نتيجة موجة الحر الشديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وأعربت نبيلة عبيد عن تضامنها مع المتضررين، داعية بالرحمة لمن فقدوا حياتهم، وبالشفاء العاجل للمصابين، وأن يعوض الله كل من تضرر جراء هذه الكارثة، متمنية أن يحفظ البلدين وشعبيهما من كل سوء.

وجاءت رسالة الفنانة بالتزامن مع استمرار موجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها عدة مناطق في شمال أفريقيا، والتي تسببت في اندلاع حرائق واسعة وخلفت خسائر بشرية ومادية، وسط تواصل الجهود للسيطرة على النيران والحد من آثارها