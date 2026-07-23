مخاطر المخدرات وسبل حماية الشباب.. الندوة الشهرية للبحوث الإسلامية الثلاثاء

يعقد مجمع البحوث الإسلامية، الثلاثاء المقبل بمركز الأزهر للمؤتمرات، الندوة الشهريَّة لمَجلَّة الأزهر الشَّريف تحت عنوان: (المخدِّرات.. اختطاف العقول وتهديد المستقبل)، في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر الوعي المجتمعي، وذلك برعايةٍ كريمةٍ مِنْ فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر، وإشراف الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، ومحمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

ويُحاضرفي النَّدوة -التي تنظِّمها الأمانة المساعدة للثقافة الإسلاميَّة بالمجمع- الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، واللواء وليد السِّيسي، مساعد وزير الداخليَّة السابق ووكيل جهاز مكافحة المخدِّرات الأسبق، والدكتور هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعيَّة والجنائيَّة، في حين يُدير النَّدوةَ الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلاميَّة.

حماية الإنسان وصيانة المجتمع

وأكَّد محمد الجندي أنَّ اختيار موضوع هذه الندوة يأتي انطلاقًا من مسئوليَّة الأزهر الشريف في حماية الإنسان وصيانة المجتمع من الأخطار التي تستهدف عقول أبنائه ومستقبلهم، مشيرًا إلى أنَّ آفة المخدِّرات أصبحت تحدِّيًا يمسُّ أمن المجتمع واستقراره، ويستوجب تكاتف المؤسَّسات الدِّينيَّة والتعليميَّة والأمنيَّة والإعلاميَّة؛ لبناء وعيٍ حقيقيٍّ يحصِّن الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

وأوضح أنَّ الشريعة الإسلاميَّة جعلت حفظ النفس والعقل من أعظم مقاصدها، وأنَّ حماية الشباب من المخدِّرات تبدأ ببناء الوعي السليم، وتعزيز القِيَم، وترسيخ الانتماء، مؤكِّدًا أنَّ الأزهر الشريف يواصل أداء رسالته في معالجة القضايا المجتمعيَّة من خلال برامجه الدعويَّة والعلميَّة والثقافيَّة، انطلاقًا من مسئوليَّته في إعداد جيلٍ واعٍ قادرٍ على حماية نفسه ومجتمعه.

من جانبه، أشار الدكتور حسن خليل إلى أنَّ النَّدوة سوف تناقش عددًا مِنَ المحاور المهمَّة؛ أبرزها: حفظ النفس والعقل في ميزان الشريعة الإسلاميَّة، والإدمان بين استهداف الشباب وتدمير الأمَّة، ودَور المؤسَّسات الوطنيَّة في صناعة الوعي؛ بما يقدِّم معالجةً متكاملةً تجمع بين الرؤية الشرعيَّة، والخبرة الأمنيَّة، والبُعد المجتمعي؛ لمواجهة هذه المشكلة والحدِّ من آثارها.

وتَعقد مجلة الأزهر ندواتٍ حواريَّةً تستضيف فيها كبار علماء الأزهر ومصر في التخصُّصات الشرعيَّة والأدبيَّة والثقافيَّة والقانونيَّة وغيرها؛ لمناقشة أهمِّ قضايا العصر، وطَرْح الحلول المناسبة لها، وتناوُل الأفكار التي يطرحها فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشَّريف، كما تُناقِش أهمَّ الكُتب حديثة الصُّدور التي ألَّفها كبار العلماء، والقضايا التي يُثيرها كُتَّاب المقالات المنشورة في المَجَلَّة.