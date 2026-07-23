قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش مصرية.. نقابة الأسنان عن طبيبة فيديو الرقص المثير داخل العيادة
موعد اختبارات القدرات لكليات جامعة الأزهر.. التسجيل يبدأ غدا
واشنطن تدق ناقوس الخطر.. تحذير أمريكي لإسرائيل من انهيار القطاع المصرفي بالضفة الغربية
الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في الشرق الأوسط على حافة وضع "لا يمكن تصوره"
إسرائيل تفرض حظرا شاملا على إشعال النار خارج المنازل حتى نهاية أغسطس | تفاصيل
شريك إستراتيجي مهم.. وزير الخارجية لنظيره البرازيلي: نعتز بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين
تفاصيل سعر العملات الأجنبية اليورو والدولار الآن
وزير الخارجية: نواصل البناء على زخم العلاقات مع البرازيل ونعزز أطر التشاور والتنسيق
لليوم الثالث .. نظافة وتجميل الجيزة ترفع مخلفات الهدم والبناء بسلم دائري الهرم | صور
النقل البري تكرم بطل التريلا عماد جلال .. وتؤكد : نموذج للمسؤولية والشهامة
رئيسة وزراء إيطاليا تتوافق مع الرئيس السيسي في طرحه لمواجهة الهجرة غير الشرعية
وزير الخارجية فى محاضرة بالفلبين: سياستنا تستند إلى مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرساه الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن : كلمة الرئيس في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد أن مصر تواصل صناعة المستقبل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس البديوي السيد، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لـ ثورة 23 يوليو، عكست رؤية وطنية شاملة تستند إلى تاريخ الدولة المصرية، وتؤكد أن الجمهورية الجديدة تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ دعائم التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

ذكرى ثورة يوليو

وقال البديوي السيد، في تصريحات صحفية اليوم، إن كلمة الرئيس حملت رسائل بالغة الأهمية، أبرزها أن الدولة المصرية نجحت في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للإنجاز، بفضل القيادة الحكيمة والإرادة السياسية، وهو ما انعكس في حجم المشروعات القومية غير المسبوقة التي أعادت رسم خريطة التنمية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن استدعاء الرئيس لقيم ومبادئ ثورة 23 يوليو يؤكد أن الدولة المصرية لا تنفصل عن تاريخها الوطني، بل تستلهم منه معاني الاستقلال والكرامة والعمل، وتترجمها إلى خطط تنموية ومشروعات عملاقة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وبناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على المنافسة.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية إلى أن حديث الرئيس عن الإنسان المصري باعتباره محور التنمية يعكس فلسفة الدولة في الجمهورية الجديدة، والتي تقوم على الاستثمار في التعليم، والرعاية الصحية، وتمكين الشباب، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة يشعر بثمارها جميع المواطنين.

مصر تتحرك بتوازن

وأوضح أن الرسائل التي وجهها الرئيس بشأن الحفاظ على الأمن القومي واستقرار الدولة تؤكد أن مصر تتحرك وفق رؤية استراتيجية متوازنة، تجمع بين حماية مقدرات الوطن، ودعم السلام، والحفاظ على ثوابت السياسة المصرية في محيطها العربي والإقليمي، وهو ما عزز من مكانة الدولة باعتبارها ركيزة للاستقرار في المنطقة.

وأكد البديوي السيد أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من تطوير للبنية التحتية، وإنشاء المدن الذكية، وتوسيع شبكة الطرق، وجذب الاستثمارات، يعكس نجاح القيادة السياسية في بناء قاعدة اقتصادية قوية قادرة على استيعاب متطلبات المستقبل، وتحقيق معدلات نمو مستدامة رغم التحديات العالمية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ذكرى ثورة 23 يوليو ستظل رمزًا للإرادة الوطنية الصلبة، داعيًا إلى استمرار الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج، باعتبارهما الطريق الأمثل لاستكمال مسيرة البناء، والحفاظ على مكتسبات الدولة، وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

يوليو ثورة يوليو السيسي الرئيس السيسي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

جروبات شاومينج

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة|شاومينج يزعم اختراق الكنترولات وتغيير المجاميع والدرجات..والتعليم تُكذب

ترشيحاتنا

كريم أديمي

رسالة مؤثرة من كريم أديمي بعد انتقاله إلى برشلونة

محمد صلاح

رئيس نادي بشكتاش يرفض الكشف عن تطورات صفقة انضمام محمد صلاح

برادلي باركولا

لخلافة محمد صلاح.. ليفربول يتفوق على آرسنال في سباق ضم نجم باريس سان جيرمان

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد