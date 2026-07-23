قيادي بمستقبل وطن : كلمة الرئيس في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد أن مصر تواصل صناعة المستقبل

أكد المهندس البديوي السيد، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لـ ثورة 23 يوليو، عكست رؤية وطنية شاملة تستند إلى تاريخ الدولة المصرية، وتؤكد أن الجمهورية الجديدة تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ دعائم التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

ذكرى ثورة يوليو

وقال البديوي السيد، في تصريحات صحفية اليوم، إن كلمة الرئيس حملت رسائل بالغة الأهمية، أبرزها أن الدولة المصرية نجحت في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للإنجاز، بفضل القيادة الحكيمة والإرادة السياسية، وهو ما انعكس في حجم المشروعات القومية غير المسبوقة التي أعادت رسم خريطة التنمية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن استدعاء الرئيس لقيم ومبادئ ثورة 23 يوليو يؤكد أن الدولة المصرية لا تنفصل عن تاريخها الوطني، بل تستلهم منه معاني الاستقلال والكرامة والعمل، وتترجمها إلى خطط تنموية ومشروعات عملاقة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وبناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على المنافسة.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية إلى أن حديث الرئيس عن الإنسان المصري باعتباره محور التنمية يعكس فلسفة الدولة في الجمهورية الجديدة، والتي تقوم على الاستثمار في التعليم، والرعاية الصحية، وتمكين الشباب، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة يشعر بثمارها جميع المواطنين.

مصر تتحرك بتوازن

وأوضح أن الرسائل التي وجهها الرئيس بشأن الحفاظ على الأمن القومي واستقرار الدولة تؤكد أن مصر تتحرك وفق رؤية استراتيجية متوازنة، تجمع بين حماية مقدرات الوطن، ودعم السلام، والحفاظ على ثوابت السياسة المصرية في محيطها العربي والإقليمي، وهو ما عزز من مكانة الدولة باعتبارها ركيزة للاستقرار في المنطقة.

وأكد البديوي السيد أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من تطوير للبنية التحتية، وإنشاء المدن الذكية، وتوسيع شبكة الطرق، وجذب الاستثمارات، يعكس نجاح القيادة السياسية في بناء قاعدة اقتصادية قوية قادرة على استيعاب متطلبات المستقبل، وتحقيق معدلات نمو مستدامة رغم التحديات العالمية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ذكرى ثورة 23 يوليو ستظل رمزًا للإرادة الوطنية الصلبة، داعيًا إلى استمرار الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج، باعتبارهما الطريق الأمثل لاستكمال مسيرة البناء، والحفاظ على مكتسبات الدولة، وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.