برلماني: كلمة الرئيس في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة الدولة الوطنية

أكد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لـ ثورة 23 يوليو، حملت رسائل وطنية عميقة، أكدت أن الدولة المصرية تواصل مسيرة البناء والتنمية برؤية واضحة، مستلهمة المبادئ التي أرستها الثورة وفي مقدمتها الاستقلال الوطني، والكرامة، والعدالة، وبناء الدولة القوية.

ذكرى ثورة يوليو

وقال حمزة، في تصريحات صحفية له اليوم، إن الرئيس السيسي قدم قراءة وطنية شاملة للتاريخ المصري، ربط خلالها بين تضحيات الأجيال السابقة وما تشهده الدولة اليوم من نهضة تنموية غير مسبوقة، بما يعكس إيمان القيادة السياسية بأن بناء الأوطان يبدأ بالحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز قوة مؤسسات الدولة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن كلمة الرئيس بعثت برسائل ثقة وطمأنينة للمصريين، مؤكدة أن الدولة تمتلك رؤية واضحة للتعامل مع التحديات الإقليمية والاقتصادية، وأنها مستمرة في تنفيذ خطط الإصلاح والتنمية، مع الحفاظ على التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

استكمال ثورة يوليو

وأوضح حمزة أن ما تشهده مصر من مشروعات قومية كبرى في مختلف القطاعات، إلى جانب تطوير البنية التحتية، والتوسع في المدن الجديدة، والارتقاء بمنظومتي التعليم والصحة، يعكس نجاح الدولة في ترجمة أهداف الجمهورية الجديدة إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين في جميع المحافظات.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية الوعي الوطني والتكاتف الشعبي يعكس إدراك القيادة السياسية بأن قوة الدولة لا تقتصر على مؤسساتها فقط، وإنما تستند أيضًا إلى وحدة الشعب واصطفافه خلف وطنه، وهو ما أثبتته مصر في مواجهة مختلف التحديات خلال السنوات الماضية.

وأكد أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية أن كلمة الرئيس جددت التأكيد على ثوابت السياسة المصرية القائمة على حماية الأمن القومي، ودعم استقرار المنطقة، والدفاع عن الحقوق العربية، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية ودورها المحوري في ترسيخ الأمن والسلام.

واختتم النائب محمد حمزة تصريحاته بالتأكيد على أن ذكرى ثورة 23 يوليو ستظل مصدر إلهام للأجيال الجديدة، داعيًا إلى مواصلة العمل والإنتاج، وتعزيز روح الانتماء، والالتفاف حول القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن في قلب أولوياتها، وتصنع مستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا لمصر.