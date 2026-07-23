مستقبل وطن: ثورة 23 يوليو رسخت العدالة الاجتماعية وكلمة الرئيس جددت الالتزام بحماية المواطن

أكد محمد رمضان أبوطالب، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو حملت رسائل وطنية مهمة، أكدت أن الدولة المصرية تواصل مسيرة البناء والتنمية بثقة، وتتمسك بثوابتها الوطنية في حماية أمنها القومي والحفاظ على استقرارها رغم ما تشهده المنطقة من تحديات.

محطة وطنية فارقة في تاريخ الدولة

وقال أبوطالب، في بيان له اليوم ، إن استحضار الرئيس لثورة يوليو يؤكد أنها ستظل محطة وطنية فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بما رسخته من مبادئ الاستقلال الوطني والاعتماد على الذات، وهي المبادئ التي تواصل الدولة البناء عليها في الجمهورية الجديدة.

وأضاف محمد رمضان أبوطالب، أن ما أشار إليه الرئيس من إنجازات في مجالات البنية الأساسية، والتعليم، والصحة، والإسكان، يعكس حجم ما تحقق على أرض الواقع، مؤكدًا أن تلك المشروعات أسهمت في تحسين الخدمات وتهيئة بيئة مناسبة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أبو طالب أن تأكيد الرئيس على استمرار تنفيذ المشروع القومي "حياة كريمة" يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة للأسر المصرية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

حجم التحديات المحيطة

وأشار أبوطالب إلى أن حديث الرئيس عن أمن مصر واستقرارها يعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات المحيطة، وحرصها على دعم القوات المسلحة والشرطة وكافة مؤسسات الدولة، باعتبارها خط الدفاع الأول عن أمن الوطن واستقراره.

وأكد أن كلمة الرئيس حملت كذلك رسائل مهمة للمجتمع الدولي، شددت على ضرورة وقف الحروب والصراعات، واحترام سيادة الدول، ورفض أي محاولات لزعزعة أمن المنطقة، وهو ما يعكس ثبات السياسة المصرية وحرصها الدائم على دعم السلام والاستقرار.

ولفت محمد رمضان أبوطالب إلى أن كلمة الرئيس تمثل خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وتجسد التلاحم بين القيادة والشعب، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق المزيد من الإنجازات وترسيخ مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.