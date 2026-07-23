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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: السعودية لن تخصب اليورانيوم والاتفاق النووي مشروط بانضمامها لاتفاقيات أبراهام

ترامب
ترامب
محمود نوفل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن  الاتفاق النووي الذي يجري إبرامه بين وزارة الطاقة الأمريكية والسعودية سيحصل على الموافقة ، مشددا على أن  المملكة العربية السعودية لن تخصب المواد النووية بموجب اتفاقها النووي مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تصريحات له : الاتفاق مع السعودية يظل مشروطا بالكامل بانضمامها لاتفاقيات أبراهام.

وأضاف الرئيس الأمريكي : الاتفاق النووي مع السعودية سيحظى بالموافقة لكنه مشروط بانضمامها لاتفاقيات أبراهام.

وزاد ترامب: الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين. والحوثيون عادوا إلى أفعالهم وأطلقوا النار على سفينتين سعوديتين الليلة الماضية.

وأضاف ترامب: سنعتبر الحوثيين وكلاء أو ممثلين لإيران إذا كرروا هجماتهم.وسيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران وبالحوثيين إذا تكررت هذه الهجمات.

إيران المسؤولة عن هجمات الحوثيين

وزاد ترامب: مع الأسف عاد الحوثيون إلى أفعالهم حيث أطلقوا النار على سفينتين سعوديتين الليلة الماضية، وأرجو أن تكون هذه الحقيقة دليلا على أنهم إذا كرروا هذا الفعل فإن الولايات المتحدة ستحمّل إيران المسؤولية باعتبار الحوثيين وكيلا أو ممثلا لإيران وسيتم إنزال عقاب عسكري كبير بالأخيرة وبالحوثيين أنفسهم.

وختم ترامب تصريحاته : أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه الحوثيين لأنهم تصرفوا حتى الآن باحترافية وذكاء.

ترامب السعودية الحوثيون الإتفاق النووي بين السعودية وأمريكا إتفاقية أبراهام

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